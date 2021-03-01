أخبار اليمن : 40 أسرة عالقة ...صنعاء تتعهد بإحتضان 50 الف نازح من مأرب

40 أسرة عالقة ...صنعاء تتعهد بإحتضان 50 الف نازح من مأرباكدت السلطات المحلية في محافظتي أمانة العاصمة ومحافظة صنعاء استعدادهما لإيواء النازحين المحتملين من محافظة مارب، داعية إلى ضرورة إيجاد ممرات آمنة للنازحين من محافظة مأرب لضمان سلامتهم.

وفي مؤتمر صحافي عقد اليوم بالعاصمة صنعاء، أكد أمين العاصمة حمود عباد أن الأمانة ستبذل قصارى جهدها لاحتضان النازحين من محافظة مأرب .. مشيرا إلى أن قيادة الأمانة ستعمل من خلال رؤية مشتركة مع المجلس الأعلى الأعلى لإدارة وتنسيق الشؤون الإنسانية والتعاون الدولي لإيجاد المقومات الأساسية لإيواء النازحين.

وكشف عباد أن عدد القاطنين بأمانة العاصمة قبل العدوان كان قرابة اثنين مليون و500 ألف، فيما يقطنها اليوم سبعة ملايين بسبب النزوح الكبير من مختلف المحافظات، دون أن يشعر المواطن فيها بأي تمييز أو تفضيل.

من جهته اكد محافظ صنعاء عبدالباسط الهادي استعداد قيادة المحافظة توفير مقرات لاستقبال واستيعاب النازحين من مأرب، وأشار إلى أن محافظة صنعاء ستستقبل القادمين من محافظة مأرب استقبال الضيوف الذي عٌرفت به قبائل اليمن بكل رحابة صدر انطلاقاً من النخوة القبلية اليمنية الأصيلة.

وكان أمين عام المجلس الأعلى لإدارة وتنسيق الشؤون الإنسانية والتعاون الدولي عبدالمحسن طاووس، أوضح أن المجلس في حالة استنفار وعلى أهبة الاستعداد للوقوف إلى جانب قيادة المحافظات لتوفير احتياجات النازحين ، داعيا المنظمات الإنسانية والمفوضية السامية إلى دعم جهود توفير الاحتياجات اللازمة والضرورية للنازحين من مأرب.

وبين أن النازحين منذ بدء العدوان بلغ أربعة ملايين و996 ألف .. وقال" الشعب اليمني الذي تكفل بهذا العدد من النازحين منذ ستة أعوام سيتكفل بخمسين ألف نازح من محافظة مأرب".

وأعرب طاووس عن الأمل في اضطلاع الأمم المتحدة بدورها في توفير ممرات آمنة لخروج النازحين من محافظة مأرب.

وفي المؤتمر الصحافي كشف محافظ مأرب على محمد طعيمان، وجود أكثر من أربعين أسرة نازحة محتجزة من قبل العدوان والمرتزقة لأكثر من أسبوع بمأرب ولم يسمح لها بالوصول إلى صنعاء، فيما لا يزال الكثير من النازحين عالقين في طريقهم إلى صنعاء.