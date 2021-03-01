مقتل 10 مدنيين فى هجومين بشرق الكونغو الديمقراطية

جدة - نرمين السيد - وأوضح الناطق باسم الجيش الكونغولى فى إقليم ايتورى جول نغونغو، اليوم، بحسب "وكالة الأنباء السعودية"، أن ثمانية مدنيين قتلوا فى قرية بويو فى ايتورى، على يد مسلحى "القوات الديمقراطية" التى قتلت أيضاً مدنيين اثنين آخرين فى كايناما شمال شرقى البلاد.

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