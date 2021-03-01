فرنسا: هجمات الحوثيين ضد المدنيين فى السعودية انتهاك للقانون الدولى

جدة - نرمين السيد - وقالت الوزارة بحسب قناة "العربية" الإخبارية، إن "هجمات الحوثيين ضد المدنيين فى السعودية انتهاك للقانون الدولى وتهديد لأمن المملكة". يشار إلى أن التحالف العسكرى الذى تقوده السعودية ضد الحوثيين فى اليمن، كان قد اعترض صاروخا فوق الرياض وست طائرات مسيرة أُطلقت على مناطق أخرى فى المملكة.

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