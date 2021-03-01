النواب الليبى يدعو لمنح الثقة للحكومة الليبية الجديدة وإنهاء الانقسام

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وقال الطاهر، فى بيان نشره مجلس النواب الليبى، مساء اليوم الاثنين، إن قبول السلطة الجديدة شعبيا، يتوقف على مدى قيامها بتوفير الأمن والاستقرار، وحلحلة الإشكاليات التى يعانى منها الليبيون.
وأكد الطاهر أن نجاح السلطة الجديدة فى مهامها المكلفة بها يتوقف على دعم المجتمع الدولى لها، وتمهيد الطريق لها بالحد من التدخلات الخارجية ومساعدتها على إجلاء كل القوات الأجنبية العسكرية والمرتزقة عن أرض الوطن.
ودعا الطاهر، أعضاء مجلس النواب الليبى إلى تلبية دعوة رئيس المجلس المستشار عقيلة صالح، لمنح الثقة للحكومة المقترحة وتغليب المصلحة العليا للبلاد وإنهاء حالة الانقسام فى مؤسسات الدولة.
وعبر النائب الأول لرئيس مجس النواب الليبى، عن أمله من الجميع توفير الظروف الملائمة لإجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية فى 24 ديسمبر المقبل؛ للوصول إلى الدولة العادلة الديمقراطية التعددية التى يسودها القانون والعدل والتسامح.
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