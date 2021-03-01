الصحة العالمية: من المبكر اعتبار انتهاء فيروس كورونا فى 2021

جدة - نرمين السيد - قال الدكتور مايك رايان المدير التنفيذى لبرنامج الطوارئ بمنظمة الصحة العالمية، إنه من المبكر اعتبار أن العالم سوف ينتهى من فيروس كورونا، بنهاية العام الجارى 2021، ولكن إن تصرف الجميع بذكاء فانه من الممكن الانتهاء من الوفيات من خلال الابقاء على عدد الاصابات بالفيروس فى أدنى مستوى، حتى يمكن تقليل اعداد من يدخلون إلى المستشفيات إضافة إلى توسيع استخدام اللقاحات.





وأشار رايان -فى ردود على اسئلة الصحفيين بمؤتمر صحفى مساء اليوم الاثنين بمقر المنظمة فى جنيف- أنه ثبت إن اللقاحات، تقلل من أثر العدوى، وأيضا من خطر الإصابة بالفيروس وهى أنباء مشجعة للغاية. ونوه رايان إلى أن الوضع اليوم هو أفضل مما كان عليه، قبل عشرة أسابيع ولكن من الصعب فى هذه المرحلة ان ينتهى العالم من الفيروس ولكن يمكن ان يكون بدء توسيع نشر اللقاحات هو البداية. من ناحيتها وفى نفس الإطار، قالت خبيرة المنظمة الدكتورة ماريا فان كيركوف، إنه من الصعب التنبؤ بنهاية الفيروس الآن، وأشارت إلى أن بعض البلدان عادت لفتح المدارس، وأكدت على أن هذا الفتح يجب أن يكون مع انخفاض عدد الإصابات مع التشديد على عدم المخالطة، واتباع الإجراءات الاحترازية، وارتداء الكمامات والاستمرار فى اتخاذ تدابير السلامة.

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