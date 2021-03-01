جيش الاحتلال يلقي أكثر من 25 قنبلة مضيئة فوق لبنان ..شاهد

أفادت وسائل إعلام لبنانية، اليوم الاثنين، بأن جيش الاحتلال الإسرائيلي ألقى قنابل مضيئة داخل الحدود اللبنانية.

ذكرت شبكة "إل.بي.سي.آي" اللبنانية، أن الجيش الإسرائيلي ألقى أكثر من 25 قنبلة مضيئة فوق مجرى الوزاني وعلى امتداد الحدود من بلدة العباسية إلى بلدة الغجر على امتداد الحدود.

ولم تعرف حتى الآن سبب إلقاء جيش الاحتلال هذه القنابل، أو ما إذا كان هناك أي حركة على الحدود.