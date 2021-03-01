مسئول صحة أمريكي كبير يحذر من الارتفاع المحتمل في حالات كورونا الجديدة

حذرت روشيل والينسكي، مديرة المراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض والوقاية منها، اليوم الاثنين، من زيادة محتملة في حالات الإصابة بفيروس كورونا الجديد كوفيد 19 بعد ما يبدو أن المسار المتدهور قد توقف.
وقالت والينسكي في إفادة صحفية "ما زلت أشعر بقلق عميق بشأن تحول محتمل في مسار الوباء"
وتستمر أحدث بيانات مراكز السيطرة على الأمراض في الإشارة إلى أن الانخفاضات الأخيرة في الحالات قد استقرت عند رقم مرتفع للغاية.
وأضافت أن الوقت الحالي ليس هو الوقت المناسب للدول لتخفيف إجراءات الصحة العامة الموضوعة لاحتواء المرض
وتابعت أن الجمهور الأمريكي لديه حاليًا القدرة على وقف موجة رابعة من الحالات في الولايات المتحدة.
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