إعلان نتائج الأهلية للدفعة 40 عبر حساب مواطن مارس الجاري2021

إعلان نتائج الأهلية للدفعة 40 عبر حساب مواطن في مارس الجاري 2021 ، حرصًا من المملكة العربية السعودية على راحة المواطن السعودي وتوفير ظروف معيشية وحياتية مناسبة ورفع المعاناة عن المواطنين محدودي الدخل، وانطلاقًا نحو رؤية المملكة 2030، فقد أطلقت برنامج للدعم المادي ( حساب مواطن )، والذي يقوم المواطنين بالمملكة بالبحث عليه دائمًا للإستفادة من الدعم المادي المُقدم من خلاله، وهو يُعد أحد أهم الأنظمة الإجتماعية التي تعين المواطن على مجابهة ظروف الحياة خاصة بعد انهيار الإقتصاد في العديد من المجالات في الفترة الأخيرة بعد انتشار فيروس كورونا المستجد ( كوفيد 19 )، ولمعرفة المُسجلين في البرنامج من مدى استحقاقهم للدعم من عدمه عليهم الدخول على حساباتهم برقم الهوية والإستعلام عن نتائج الأهلية المُعلنة والتي سيتم ايداعها في حساب المستفيدين في شهر مارس الجاري.

الدخول على الموقع الإلكتروني الرسمي لوزارة الموارد البشرية والتنمية الإجتماعية.

الدخول علي برنامج حساب مواطن والضغط على مربع الإستعلام.

تسجيل كافة البيانات المطلوبة من رقم الهوية.

بعد الضغط على خانة الإستعلام ستظهر تفاصيل الدفعة والبرنامج.

أن يكون المُتقدم لطلب الدعم سعودي الجنسية.

أن يُقيم المُستفيد إقامة دائمة داخل المملكة، وأن لا يغادرها مدة تزيد عن 90 يوم في العام الواحد.

أن لايُقيم المُستفيد في أى دار من دور الإيواء أو السجون.

أن تكون البيانات التي تم تسجيلها متطابقة تمامًا مع البيانات المُسجلة في الجهات الحكومية التابع لها.

قيمة الدعم المادي تختلف بإختلاف قيمة الدخل الشهري الذي يتقاضاه المُستفيد.

كيفية الإستعلام عن الدفعة 40 برقم الهوية من خلال رابط حساب مواطنشروط الحصول على الأهلية للدفعة 40

الدخول على الرابط الرسمي لبوابة حساب مواطن.

الضغط على خانة تسجيل.

إدخال كافة البيانات المطلوبة بشكل صحيح طبقاً لرقم الهوية مثل ( رقم الهوية، رقم الجوال، رمز التحقق، وتاريخ الميلاد).

سوف تصل رسالة نصية على رقم الجوال الذي تم إدخاله موضح بها الرقم السري المؤقت الخاص بالمُستفيد.

لتسجيل الدخول يتم إدخال رقم الهوية وكلمة المرور التي تم إرسالها عبر الجوال ورمز التحقق ثم الضغط على تسجيل الدخول.

بعد تمام التسجيل للمرة الأولى يتم التحوّل إلى صفحة تغيير كلمة المرور المؤقتة.

والتسجيل الدخول مرة ثانية يتم إدخال اسم المُستخدم وكلمة المرور ورمز التحقق في الخانات المخصصة لهم ثم الضغط على كلمة دخول.

بعد تأكد النظام من كافة البيانات المُدخلة يقوم بعرض صفحة الحساب الخاصة بالمُستخدم في حساب مواطن.

نتائج الأهلية الدفعة 40 في حساب المواطن مارس 2021 وطريقة التسجيل عبر البوابة الإلكترونية

خطوات التسجيل في برنامج حساب مواطن 2021