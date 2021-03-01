أبشر أعمال وطريقة تجديد الاشتراك والتسجيل في أبشر لأول مرة

أبشر أعمال هي أحد الخدمات التي تقدمها منصة أبشر الخدمة الذاتية لرجال الأعمال والتي تمكنهم من التقديم على الكثير من الخدمات وإنهاء المهام المختلفة وانت في منزلك بل وأكثر من ذلك وأنت في أي مكانك سواء في منزلك أو حتى في السيارة أو أي مكان فيمكنك تجديد إقامة أحد العمالة لديك أو تخليص الخدمات الحكومية المتعددة الخاصة بأعمالك ومنشأتك من خلال تطبيق أبشر أعمال للجوال. طريقة التسجيل في أبشر لأول مرة: طريقة التسجيل في أبشر لأول مرة: يجب عليك التسجيل في منصة أبشر أولا لكي يمكنك من خلاله التسجيل في أبشر أعمال والتمتع بخدماته المختلفة وذلك من خلال إتباع بضعة الخطوات البسيطة التالية. قم بالذهاب إلى رابط منصة أبشر.

ثم قم باختيار أبشر أعمال.

ليتم نقلك إلى شاشة تسجيل الدخول، منها قم بالضغط على أيقونة مستخدم جديد.

ليتم تحويلك إلى صفحة تسجيل البيانات، قم بملء البيانات المطلوبة وهي؛ ( رقم الهوية والاسم بالإنجليزية، رقم الجوال، والبريد الإلكتروني، كلمة المرور وتأكيدها، والضغط أمام مربع أوافق على الشروط والأحكام) ثم الضغط على كلمة التالي. ليصلك رسالة على جوالك بها رمز التحقق قم بإدخاله وتكملة البيانات المطلوبة، وبذلك تكون قد أتمت التسجيل في منصة أبشر، وبذلك الحساب يمكنك تسجيل الدخول في أبشر أعمال بكل سهولة. تسجيل الدخول في أبشر أعمال وكيفية تجديد الاشتراك السنوي: تسجيل الدخول في أبشر أعمال وكيفية تجديد الاشتراك السنوي: بعد التسجيل في أبشر قم بالضغط على أيقونة أبشر أعمال ليتم نقلك إليها وتسجيل الدخول.

ومنها قم بالضغط على أيقونة إدارة الحساب ومنها قم باختيار اشتراك.

في حال كان لديك رقم ضريبي قم بالذهاب إلى إضافة معلومات العميل.

ثم قم بإدخال رقم قيمة الضريبة المضافة وتأكد منه جيداً لأنة لا يمكنك تغييره بعد ذلك، ثم إدخال العنوان ثم الضغط على إرسال.

ليتم نقلك إلى سجل الاشتراك والذي يظهر به المدد السابقة.

قم بالضغط على أيقونة تجديد الاشتراك، ثم الضغط على متابعة، ليتم تحويلك إلى صفحة بيانات الاشتراك والتي تعرض لك كافة البيانات الخاصة بمنشآتك والشروط الخاصة بالاشتراك.

قم باختيار الباقة التي تريدها بعد الإطلاع على قيمة الاشتراك ومدته، ثم الضغط في الأسفل على الإقرار ومن ثمة اشتراك.

بعدها يتم نقلك إلى شاشة التحقق من العملية حيث يتم إظهار البيانات الخاصة بك والقيمة مضاف إليها قيمة الضريبة المضافة، وبالأسفل خانة رمز التحقق، والذي يتم إرساله إلى هاتفك الجوال والذي قمت بالتسجيل به في أبشر.

بعد إدخال الكود قم بالضغط على دفع الفاتورة، ليتم نقلك إلى شاشة اختيار طريقة الدفع سواء كان عن طريق سداد أو غيرها.

وبذلك تكون أتممت عملية تجديد الاشتراك في أعمال. طريقة عمل خبز السحاب في المنزل بطريقة شهية ولذيذة الوسوم

أبشر أعمال هي أحد الخدمات التي تقدمها منصة أبشر الخدمة الذاتية لرجال الأعمال والتي تمكنهم من التقديم على الكثير من الخدمات وإنهاء المهام المختلفة وانت في منزلك بل وأكثر من ذلك وأنت في أي مكانك سواء في منزلك أو حتى في السيارة أو أي مكان فيمكنك تجديد إقامة أحد العمالة لديك أو تخليص الخدمات الحكومية المتعددة الخاصة بأعمالك ومنشأتك من خلال تطبيق أبشر أعمال للجوال. طريقة التسجيل في أبشر لأول مرة: طريقة التسجيل في أبشر لأول مرة: يجب عليك التسجيل في منصة أبشر أولا لكي يمكنك من خلاله التسجيل في أبشر أعمال والتمتع بخدماته المختلفة وذلك من خلال إتباع بضعة الخطوات البسيطة التالية. قم بالذهاب إلى رابط منصة أبشر.

ثم قم باختيار أبشر أعمال.

ليتم نقلك إلى شاشة تسجيل الدخول، منها قم بالضغط على أيقونة مستخدم جديد.

ليتم تحويلك إلى صفحة تسجيل البيانات، قم بملء البيانات المطلوبة وهي؛ ( رقم الهوية والاسم بالإنجليزية، رقم الجوال، والبريد الإلكتروني، كلمة المرور وتأكيدها، والضغط أمام مربع أوافق على الشروط والأحكام) ثم الضغط على كلمة التالي. ليصلك رسالة على جوالك بها رمز التحقق قم بإدخاله وتكملة البيانات المطلوبة، وبذلك تكون قد أتمت التسجيل في منصة أبشر، وبذلك الحساب يمكنك تسجيل الدخول في أبشر أعمال بكل سهولة. تسجيل الدخول في أبشر أعمال وكيفية تجديد الاشتراك السنوي: تسجيل الدخول في أبشر أعمال وكيفية تجديد الاشتراك السنوي: بعد التسجيل في أبشر قم بالضغط على أيقونة أبشر أعمال ليتم نقلك إليها وتسجيل الدخول.

ومنها قم بالضغط على أيقونة إدارة الحساب ومنها قم باختيار اشتراك.

في حال كان لديك رقم ضريبي قم بالذهاب إلى إضافة معلومات العميل.

ثم قم بإدخال رقم قيمة الضريبة المضافة وتأكد منه جيداً لأنة لا يمكنك تغييره بعد ذلك، ثم إدخال العنوان ثم الضغط على إرسال.

ليتم نقلك إلى سجل الاشتراك والذي يظهر به المدد السابقة.

قم بالضغط على أيقونة تجديد الاشتراك، ثم الضغط على متابعة، ليتم تحويلك إلى صفحة بيانات الاشتراك والتي تعرض لك كافة البيانات الخاصة بمنشآتك والشروط الخاصة بالاشتراك.

قم باختيار الباقة التي تريدها بعد الإطلاع على قيمة الاشتراك ومدته، ثم الضغط في الأسفل على الإقرار ومن ثمة اشتراك.

بعدها يتم نقلك إلى شاشة التحقق من العملية حيث يتم إظهار البيانات الخاصة بك والقيمة مضاف إليها قيمة الضريبة المضافة، وبالأسفل خانة رمز التحقق، والذي يتم إرساله إلى هاتفك الجوال والذي قمت بالتسجيل به في أبشر.

بعد إدخال الكود قم بالضغط على دفع الفاتورة، ليتم نقلك إلى شاشة اختيار طريقة الدفع سواء كان عن طريق سداد أو غيرها.

وبذلك تكون أتممت عملية تجديد الاشتراك في أعمال. طريقة عمل خبز السحاب في المنزل بطريقة شهية ولذيذة

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