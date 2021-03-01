حساب مواطن يُعلن صدور نتائج الأهلية الدفعة 40 في مارس 2021 ، حساب مواطن برنامج سعودي يهدف إلى مساعدة الأسر الأشد احتياجًا ومساعدة محدوي الدخل ومَن يعانون من ظروف معيشية صعبة، من خلال تقديم الدعم المادي لهذه الأسر شهريًّا، وإرسال رسالة خاصة لهم سنويًّا للتأكد من حسابهم المصرفي، لتخفيف أعباء الحياة على المواطنين السعوديين، وحرصًا على راحة المواطنين تم اطلاق تطبيق خاص للهواتف الذكية عام 2019 حتى يستطيع المواطن السعودي الاطلاع على بياناته الخاصة وتعديلها.

حساب مواطن يُعلن صدور نتائج الأهلية الدفعة 40 في مارس 2021

أعلن حساب مواطن عبر موقعه الرسمي على تويتر نتائج الدفعة 40 من الأهلية لهذا العام، والتي سوف يتم ايداعها في حسابات المُستفيدين في اليوم العاشر من شهر مارس الحالي، مطالبًا المواطنين المستفيدين بالاستعلام عن النتائج عبر الموقع الرسمي للبرنامج على الانترنت من خلال رقم الهوية الوطنية، حيث تم مراجعة البيانات الخاصة بالمواطن السعودي ليستفيد منه مايقرب من 11 مليون مواطن سعودي من محدودي الدخل المقيمين بالمملكة العربية السعودية، وفقًا لرؤية المملكة 2030.

فالهدف الأساسي من الدعم هو تخفيف العبء عن كاهل المواطن السعودي الذي يعاني من ظروف معيشية صعبة، بسبب الظروف التي تمر بها البلاد من انتشار فيروس كورونا المستجد ( كوفيد19 )، مما تسبب في غلاء الظروف المعيشية وارتفاع الأسعار، حيث أنه تم تقديم الدعم لهم بعد دراسة حالاتهم والـتأكد من مستحقيه.

أن يكون المُتقدم سعودي الجنسية. أن يكون المُستفيد مقيم داخل المملكة بصفة مستمرة. يجب عدم إقامة المُستفيد في أحد السجون أو دور الايواء الحكومية. يجب ألا يغادر المواطن السعودي المملكة أكثر من 90 يومًا في العام الكامل. يتقاضى المُستفيد قيمة الدعم المادي على حجم الدخل الشهري الخاص به. لابد من تطابق بياناته مع بياناته داخل الجهة الحكومية.

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شروط الحصول على الأهلية الدفعة 40خطوات الاستعلام عن الدفعة 40 عبر حساب مواطن