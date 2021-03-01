ألمانيا تعلن رفضها العقوبات الأمريكية على خط غاز التيار الشمالى 2

جدة - نرمين السيد - قال مجلس الوزراء الألمانى، إن برلين ترفض العقوبات الأمريكية، على خط أنابيب الغاز "التيار الشمالى 2" باعتبارها انتهاكا للسيادة الأوروبية، حسبما أفادت وكالة أنباء "سبوتنيك" الروسية، اليوم الاثنين.





وجاء فى رد مجلس الوزراء الألمانى على طلب برلمانى: "بمجرد موافقة مجلس الشيوخ الأمريكى على جميع الأشخاص المسؤولين فى الجانب الأمريكى، وبالتالى تسلمهم لمهامهم رسميا، سيصبح هذا الموضوع جزءًا من المفاوضات الأولى".

وشدد رد الحكومة الألمانية، المنشور على موقع البوندستاج، على أن السلطات الألمانية تعتبر العقوبات على مشروع "التيار الشمالى 2" تدخلا فى السيادة الأوروبية، وأكدت الوثيقة أن "الحكومة الفيدرالية ترفض هذه العقوبات باعتبارها تدخلاً فى السيادة الأوروبية".

يذكر أن مشروع "التيار الشمالى 2" يضم بناء خط أنابيب غاز بسعة 55 مليار متر مكعب سنويًا من الساحل الروسى عبر بحر البلطيق إلى ألمانيا، وتقوم شركة "نورد سترريم 2 أى.جى" بإنجاز هذا المشروع مع المساهم الوحيد – وهو شركة غازبروم الروسية.

ويقوم الشركاء الأوروبيون الشركات "رويال داتش شيل" و"أو.إم.فى" و"إنجى" و"يونيبر" و"ونترشيل" بتمويل هذا المشروع إجمالاً بنسبة 50%، أى ما يبلغ نحو 950 مليون يورو لكل منها.

وتعارض الولايات المتحدة بنشاط المشروع حيث تروج للغاز الطبيعى الأمريكى المسال فى الاتحاد الأوروبى.

وفرضت واشنطن عقوبات على مشروع "التيار الشمالى 2" فى ديسمبر الماضى، وطالبت الشركات المساهمة بالتوقف على الفور عن مد خط الأنابيب، وفى هذا السياق، أعلنت شركة "أولسيز" السويسرية على الفور تقريبًا تعليق العمل، والآن ما زالت الولايات المتحدة تناقش مسألة توسيع العقوبات ضد المشروع.