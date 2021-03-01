تفاصيل رسالة رئيس البرلمان العربي لرئيس مجلس الأمة الجزائرى

بعث عادل بن عبدالرحمن العسومي رئيس البرلمان العربي برقية تهنئة إلى صالح قوجيل بمناسبة انتخابه رئيسًا لمجلس الأمة في الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، مهنئه على الثقة الكبيرة التي أولاه له أعضاء مجلس الأمة، ومؤكدًا أنه أهل لهذه الثقة.

وأكد رئيس البرلمان العربي في برقيته حرص البرلمان العربي على الارتقاء بعلاقات التنسيق والتعاون بين البرلمان العربي ومجلس الأمة في الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، والارتقاء بها إلى أعلى المستويات لخدمةً لقضايا الأمة العربية، وتطلعات شعبها في العيش الكريم.

وعبَّر رئيس البرلمان العربي في برقيته عن أمنياته الطيبة لشعب الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، بدوام العيش في أمن وأمان وتقدم وازدهار.