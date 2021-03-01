جبهة تحرير فلسطين: اجتماع القاهرة لبحث ترتيبات الانتخابات سيعقد في موعده

أكدت الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، اليوم الاثنين، أن اجتماع القاهرة لا زال في موعده، داعية إلى ضرورة التمسّك بإجراء كامل الانتخابات.

وبحسب وكالة "سما" الفلسطينية، قالت الجبهة الشعبيّة لتحرير فلسطين إنها أجرت اتصالات مع عديد من الأطراف المعنية بعقد الاجتماع القيادي الفلسطيني المقرّر انعقاده في القاهرة هذا الشهر من أجل بحث ملف المجلس الوطني ومنظمة التحرير الفلسطينيّة والبرنامج الوطني.

وأضافت أن الأطراف أكدت استمرار عقد الاجتماع في موعده المحدد، وعدم صحة ما تردّد على لسان البعض بتأجيلها إلى ما بعد الانتخابات التشريعيّة.

ودعت الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين الجميع إلى التمسّك بإجراء كامل الانتخابات التشريعيّة والرئاسيّة والمجلس الوطني كما جاءت بالمرسوم الرئاسي، وما تم التوافق عليه وطنيًا بهذا الخصوص، والتوقّف عن إصدار أيّة مواقف أو تصريحات مغايرة تؤدي إلى إرباك الساحة الفلسطينيّة وخلق مناخات سلبيّة من شأنها التأثير على الحالة الجماهيريّة التوّاقة للانتخابات كمحطةٍ للتغيير الديمقراطي ومن أجل إنهاء الانقسام.