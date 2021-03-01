أمريكا: التعاون مع السعودية مستمر.. ونواصل دعمها للدفاع عن أراضيها

أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية، اليوم الاثنين، أن الولايات المتحدة تبحث عن شراكة تعكس مصالحها وأولوياتها المشتركة مع المملكة العربية السعودية.
وقال المتحدث باسم الخارجية الأمريكية، نيد برايس، في مؤتمر صحفي، إن الإدارة الأمريكية تدرس اتخاذ إجراءات إضافية لمحاسبة قادة مليشيات الحوثي في اليمن، مضيفًا: "يجب إحراز تقدم لتحقيق السلام في اليمن ويجب أن يتغير السلوك الحوثي أيضا".
وأضاف: "الولايات المتحدة ممتنة كثيرا للتعاون الذي أبدته السعودية لإنهاء الحرب في اليمن"، مشيرًا إلى أن مليشيات الحوثي ينبغي عليها تغيير سلوكها للتوصل إلى حل سياسي للأزمة في اليمن.
وتابع: "إن أول ما يجب الاعتناء به ضمن الشراكة مع السعودية هو إنهاء حرب اليمن".
وأردف: "نواصل دعم السعودية للدفاع عن نفسها وبدعم أمريكي تمكنت المملكة مؤخرا من اعتراض هجمات من قبل الحوثيين".
وأكد برايس أن الولايات المتحدة : وجدت تعاونا مشجعا مع السعودية بشأن إنهاء الحرب في اليمن، مشددًا على مواصلة دعم السعودية في الدفاع عن أراضيها ضد الهجمات.
وتابع: "سنواصل التأكيد على العلاقة الاستراتيجية مع السعودية بشكل يحقق أمن الشرق الأوسط".
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