انت الان تتابع تفاصيل خبر ازدياد حالات كورونا في الأردن اليوم الاثنين بشكل ملحوظ والان نترككم مع بالتفاصيل

محمد سياف - ابو ظبي - ازدادت أعداد مصابي كورونا في المملكة الأردنية الهاشمية بشكل غير طبيعي بعد ثبات في العدد وسيطرة جيدة على الحالة الوبائية لمدة معينة مضت.

أعداد مصابي كورونا اليوم في الأردن

سجل لليوم 6068 إصابة محلية جديدة بكورونا المستجد حسب إحصائية وزارة الصحة الأردنية توزعت على الشكل الآتي:

في محافظة العاصمة عمان 3526 حالة.

في محافظة اربد 654 منها 28 في لواء الرمثا.

محافظة البلقاء 581 حالة.

في محافظة الزرقاء 505 حالة.

في محافظة مأدبا 174 حالة.

في محافظة جرش 126 حالة.

في محافظة الكرك 124 حالة.

في محافظة عجلون 101 حالة.

في محافظة المفرق 95 حالة .

في محافظة العقبة 78 حالة.

في محافظة معان 67 منها 121 في البتراء.

في محافظة الطفيلة 67 حالة.

وفيات كورونا في الأردن اليوم

سجل اليوم الاثنين 26 حالة وفاة رحمهم الله أجمعين ليرتفع إجمالي الوفيات 4727 حالة.

بلغ عدد الحالات داخل المشافي 264 حالة فيما غادرت 165 حالة.

الحالات التي تتلقى العلاج في المستشفيات 1597 حالة.

تفاصيل أخرى عن فيروس كورونا في الأردن

بلغ عدد حالات الشفاء لهذا اليوم في العزل الصحي والمستشفيات 2657 حالة ليصل إجمالي حالات الشفاء 351.256 حالة.

تم إجراء 41.029 فحصاً مخبرياً وبذلك تصل إجمالي عدد الفحوصات 4.641.226 فحصاً.

فيما تدعي وزارة الصحة المواطنين لأخذ كافة التدابير الوقائية التي من شأنها المساعدة على تعدي هذه المرحلة والسيطرة على الحالة الوبائية في الأردن.

أهم التدابير التي دعت إليها وزارة الصحة الأردنية