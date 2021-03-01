رابط تسجيل دخول منصة مدرستي للمعلمين 1442 للتعليم عن بعد

نكتب لكم في مقالنا اليوم عن رابط تسجيل دخول منصة مدرستي للمعلمين في موقعنا، وليست هذه هي المقالة الأولى الت نكتبها عن منصة مدرستي التي قد اشتهرت في الآونة الأخيرة بين طلاب وطالبات المملكة العربية السعودية من جميع المراحل الدراسية المختلفة، فقد أطلقت وزارة التعليم السعودية قراراً موخراً بالإعتماد على التعليم الإلكتروني عن بعد من خلال هذه المنصة وغلق المدارس التقليدية كإجراء احترازي ضد فيروس كورونا، ويشير هذا الإجراء إلى اهتمام الحكومة السعودية بالصحة العامة للمواطنين وخاصة الطلاب حتى ينتهى هذا الوباء، وقد وضحنا لكم في مقال سابق طريقة تسجيل الطلاب في منصة مدرستي واليوم ومن خلال هذه المقالة عبر موقعنا “ثقفني” سنوضح لكم رابط وخطوات تسجيل المعلمين في منصة مدرستي، فتابعونا.

تسجيل دخول منصة مدرستي

لم تقتصر الخدمات الكثيرة التي تقدمها منصة مدرستي للطلاب في المملكة العربية السعودية عليهم فقط بل تقدم خدمات كثيرة للمعلمين منها متابعة المقررات الإلكترونية والمقررات الدراسية واستخدام أدوات حديثة ومتطورة في توصيل المعلومة للطالب، ونوضح لكم الآن خطوات التسجيل في منصة مدرستي للمعلمين عبر الخطوات التالية:

أولاً يستخدم المعلم اسم المستخدم وكلمة المرور الخاصة به في نظام نور.

ثانياً الدخول إلى الموقع الرسمي لمنصة مدرستي وتسجيل الدخول بالإسم وكلمة المرور.

وتسجيل الدخول بالإسم وكلمة المرور. ثالثاً اضغط تسجيل الدخول وتصفح الموقع واستخدامه.

وزارة التعليم السعودية

اتخذت الحكومة الشعودية قراراً بغلق المدارس مما جعل وزارة التعليم السعودية تعتمد على التعليم الإلكتروني عن بعد لإستكمال العام الدراسي وعدم تأجيله، ولهذا أطلقت منصة مدرستي للتعليم عن بعد على الإنترنت لتحل محل المدارس لحين عودتها بعد انتهاء جائحة كورونا حفاظاً على الصحة العامة للمواطنين وخاصة الطلاب في جميع المراحل الدراسية المختلفة ومنع تفشي الوباء.