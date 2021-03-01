كيك برتقال الإسفنجي البيتي كيكة مرتفعة وهشة بسيطة

كيكة برتقال الإسفنجية البيتي الهشة، تعتبر الكيك من أسهل أنواع الحلويات عالية الفائدة لإنها غنية بالفيتامينات من أهمها فيتامين سي الذي يعمل على تجديد خلايا الجسم وتعزز مناعة الجسم وتقيه من الأمراض المنتشرة مع فصل الشتاء، كما أن كيك برتقال مليئة وغنية بالكربوهيدرات والبروتينات الهامة لجسم سليم صحي، ونعدها اليوم بخطوات سهلة وسريعة كيك إسفنجي بيتي بالبرتقال وسنتعرف معكم على مقادير وطريقة تحضير كيك برتقال. مكونات كيك برتقال الإسفنجي البيتي كوب كبير من دقيق منخول. نصف كوب من السكر الأبيض. عدد ثلاث بيضات كبيرة الحجم بحرارة الغرفة. ربع كوب زيت نباتي. كوب من عصير برتقال ثلاث برتقالات متوسطة الحجم. برش قشر ثلاث ثمرات برتقال. ملعقة كبيرة من البيكنج باودر. رشة صغيرة من الملح. ملعقة صغيرة من زبدة لدهن الصينية. طريقة تحضير كيك برتقال إسفنجي بيتي هشة أدهني صينية الكيك بالزبدة ورشي عليها الدقيق حتى لا تلتصق الكيك في الصينية وتترك جانبا لحين تجهيز مزيج كيك.

يتم خلط السكر مع برش البرتقال حتى يتشرب جيدا ويتشبع من السكر ويأخذ سكر لون برتقالي.

يضاف البيض ويخفق جيدا حتى يذوب السكر تماما ويضاف عليها الزيت بالتدريج ويخلط جيدا.

ويضاف عليها عصير برتقال وتقلب حتى تحصلي على سائل متجانس يصب على مكونات الجافة.

في وعاء أخر ينخل الدقيق مع البيكنج باودر والملح ويضاف بالتدريج ملعقة ملعقة على المزيج السائل.

مع تقليب لحين الحصول على مزيج كيك متجانس وسلس ويسكب الخليط في صينية الكيك ويسخن الفرن على حرارة عالية.

عندما يسخن الفرن تدخل الصينية لتنضج بالفرن لمدة 25 دقيقة لحين الحصول على نظافة حافة السكين وأخذ الكيك لون ذهبي.

تترك صينية كيك برتقال الإسفنجية في الصينية لمدة لا تتعدى 5 دقائق بعد أن تخرج من الفرن لعدم بلل قعر الصينية.

ثم تخرج من الصينية وتترك لتبرد على شبكة معدنية وتقطع وتقدم مع العصير. اعملي بسكويت اليانسون المقرمش بمقادير مظبوطة بالبيت مكونات كيك برتقال الإسفنجي البيتيطريقة تحضير كيك برتقال إسفنجي بيتي هشة الوسوم

كيكة برتقال الإسفنجية البيتي الهشة، تعتبر الكيك من أسهل أنواع الحلويات عالية الفائدة لإنها غنية بالفيتامينات من أهمها فيتامين سي الذي يعمل على تجديد خلايا الجسم وتعزز مناعة الجسم وتقيه من الأمراض المنتشرة مع فصل الشتاء، كما أن كيك برتقال مليئة وغنية بالكربوهيدرات والبروتينات الهامة لجسم سليم صحي، ونعدها اليوم بخطوات سهلة وسريعة كيك إسفنجي بيتي بالبرتقال وسنتعرف معكم على مقادير وطريقة تحضير كيك برتقال. مكونات كيك برتقال الإسفنجي البيتي كوب كبير من دقيق منخول. نصف كوب من السكر الأبيض. عدد ثلاث بيضات كبيرة الحجم بحرارة الغرفة. ربع كوب زيت نباتي. كوب من عصير برتقال ثلاث برتقالات متوسطة الحجم. برش قشر ثلاث ثمرات برتقال. ملعقة كبيرة من البيكنج باودر. رشة صغيرة من الملح. ملعقة صغيرة من زبدة لدهن الصينية. طريقة تحضير كيك برتقال إسفنجي بيتي هشة أدهني صينية الكيك بالزبدة ورشي عليها الدقيق حتى لا تلتصق الكيك في الصينية وتترك جانبا لحين تجهيز مزيج كيك.

يتم خلط السكر مع برش البرتقال حتى يتشرب جيدا ويتشبع من السكر ويأخذ سكر لون برتقالي.

يضاف البيض ويخفق جيدا حتى يذوب السكر تماما ويضاف عليها الزيت بالتدريج ويخلط جيدا.

ويضاف عليها عصير برتقال وتقلب حتى تحصلي على سائل متجانس يصب على مكونات الجافة.

في وعاء أخر ينخل الدقيق مع البيكنج باودر والملح ويضاف بالتدريج ملعقة ملعقة على المزيج السائل.

مع تقليب لحين الحصول على مزيج كيك متجانس وسلس ويسكب الخليط في صينية الكيك ويسخن الفرن على حرارة عالية.

عندما يسخن الفرن تدخل الصينية لتنضج بالفرن لمدة 25 دقيقة لحين الحصول على نظافة حافة السكين وأخذ الكيك لون ذهبي.

تترك صينية كيك برتقال الإسفنجية في الصينية لمدة لا تتعدى 5 دقائق بعد أن تخرج من الفرن لعدم بلل قعر الصينية.

ثم تخرج من الصينية وتترك لتبرد على شبكة معدنية وتقطع وتقدم مع العصير. اعملي بسكويت اليانسون المقرمش بمقادير مظبوطة بالبيت مكونات كيك برتقال الإسفنجي البيتيطريقة تحضير كيك برتقال إسفنجي بيتي هشة

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر كيك برتقال الإسفنجي البيتي كيكة مرتفعة وهشة بسيطة على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ثقفنى وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.