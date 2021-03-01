تأشيرة للمملكة العربية السعودية أهم الأوراق المطلوبة وعقوبة انتهاء التأشيرة

تأشيرة للمملكة العربية السعودية من أكثر الأمور التي يبحث عنها راغبي السفر، حيث أن المملكة العربية السعودية تعد واحدة من أكبر دول الشرق الأوسط لكبر مساحتها، وتقع في قارة آسيا في الجنوب الغربي، وتبلغ مساحتها ما يقرب من 2 مليون كيلو متر مربع، وجميع من يرغبون في السفر إلي المملكة يبحثون عن جميع التفاصيل حول التأشيرة، حيث تتنوع التأشيرات ومنها تأشيرة العمل أو التأشيرة السياحية سواء كانت للحج أو العمرة، لذلك سوف نقدم لكم جميع التفاصيل المطلوبة والأوراق اللازمة للحصول على تأشيرة.

نظام الدخول إلى السعودية

لابد أن يحصل المسافر مسبقاً على تأشيرة صالحة، وتلك التأشيرة توضح ما هو الغرض من دخول المملكة العربية السعودية، إذ أن السلطات السعودية لا تمنح التأشيرة عند الوصول للمطار، ولابد من مراعاة الالتزام بالمدة المحددة في الأوراق، وأيضاً شروطها، ونوعها.

تأشيرة للمملكة العربية السعودية

مركز الخدمات للتأشيرات بالمملكة العربية السعودية قام بالإعلان عن الأوراق التي يجب توافرها للحصول على التأشيرة السياحية للمصريين وهي تتمثل في:

جواز السفر ويشترط أن يكون ساري من 6 أشهر.

تذكرة مؤكدة للذهاب والإياب.

تقديم كافة المعلومات الشخصية.

استمارة الإنجاز التي تم تسديدها للتأمين الصحي ورسوم التأشيرة.

تقديم الخط الخاص بسير الرحلة.

إثبات ملاءة مالية ويأتي من البنوك.

يشترط أن لا يقل عمر الشخص المتقدم لطلب التأشيرة عن 18 عام.

شهادة تعريف للعمل.

بالنسبة لمخالفة تأخير تأشيرة الزيارة فهي تصل إلى غرامة 15 ألف ريال سعودي.

أما عن مخالفة تأخير تأشيرة العمل فهي الترحيل الإجباري وفرض غرامة مالية تصل إلى 10 آلاف ريال سعودي.

الألعاب النارية.

جميع أنواع الصواعق الكهربائية.

مسيلات الدموع.

كافة أنواع الليزر.

ثمرة جوز الطيب ومسحوقها.

ثمار القورو.

عقوبة انتهاء التأشيرةالأغراض التي يمنع دخولها إلى المملكة العربية السعودية

ونظراً للظروف الحالية التي يشهدها العالم أجمع، قد تجد بعض الصعوبات في الحصول على تأشيرة للمملكة العربية السعودية.