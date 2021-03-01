أخبار اليمن : إجتماع هام يحث الحكومة على إستيعاب العائدين من محافظة مأرب

إجتماع هام يحث الحكومة على إستيعاب العائدين من محافظة مأربدعا رئيس مجلس النواب يحيى الراعي، إلى وحدة الصف الوطني وتعزيز التلاحم الشعبي والرسمي وأن يستشعر الجميع مسؤولياتهم التاريخية في التصدي للعدوان وأدواته ورفد أبطال الجيش والأمن واللجان الشعبية بالدعم كون المعركة هي معركة الشعب اليمني بكل مكوناته وأطيافه السياسية.

جاء ذلك خلال إجتماع رفيع عقد يوم الاثنين 1 مارس الجاري، بمجلس النواب برئاسة رئيس مجلس النواب وضم رئيسي مجلسي الوزراء عبدالعزيز بن حبتور والشورى محمد العيدروس وأعضاء هيئتي رئاستي مجلسي النواب والشورى.

وحث الاجتماع حكومة الإنقاذ الوطني على استقبال العائدين من محافظة مأرب وتسهيل وصولهم إلى العاصمة ومحافظة صنعاء ومن ثم إلى محافظاتهم وقراهم.

وجدد الاجتماع المشترك الدعوة للمغرر بهم للعودة إلى صف الوطن والاستفادة من قرار العفو العام بضمانة القيادة السياسية ومؤسسات الدولة وأعضاء مجلسي النواب والشورى والمشايخ والسلطة المحلية.

ودعا الاجتماع إلى تعزيز وحدة الصف الوطني والتلاحم الشعبي للتصدي للمؤامرات التي تحاك ضد اليمن وتحرير كافة الأراضي اليمنية المحتلة.

من جانبه أشار رئيس الوزراء، د عبدالعزيز بن حبتور إلى أن ما يمر به الوطن من ظروف استثنائية يستدعي توحيد كافة الجهود الشعبية والرسمية لمواجهة التحديات المحدقة..

ولفت رئيس الوزراء، إلى أهمية عقد مثل هذه اللقاءات التشاورية في ظل ما يمر به الوطن من وضع استثنائي وتحديات كبيرة .. مشيراً إلى أهمية استمرار الدعم الشعبي للجيش واللجان الشعبية خاصة وهم يخوضون معركة تحرير ما تبقى من محافظة مأرب.

وحسبما اوردته وكالة الانباء اليمنية (سبأ) فقد حضر الاجتماع أعضاء هيئة رئاسة مجلسي النواب والشورى عبدالسلام هشول وأكرم عطية وعبدالرحمن الجماعي وعبده محمد الجندي ووزير الإدارة المحلية علي القيسي وأمين العاصمة حمود عباد وأمين عام مجلس النواب رشاد الرصاص والأمين العام المساعد لمجلس النواب عبد الرحمن المنصور.

