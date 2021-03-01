تبون: لا خلافات بين الرئاسة والجيش الجزائرى

جدة - نرمين السيد - وقال تبون فى لقاء متلفز بثه التلفزيون الجزائرى مساء اليوم إن "الجيش الجزائرى وصل لدرجة احترافية مهنية عالية بعيدا عن السياسة، ولا يوجد جيش وطنى ومنضبط وينفذ تعليمات رئيسه مثل الجيش الجزائرى".

وأضاف "أنا وزير الدفاع والقائد الأعلى للقوات المسلحة بموجب الدستور ومن يردد وجود خلافات مازالوا على نفس النغمة منذ 15 عاما".

وتطرق تبون إلى التغيير الحكومى الذى أجراه الأسبوع الماضى على حكومة عبد العزيز جراد، مشيرا إلى أنه لم يجر تغييرا عميقا فى الحكومة احتراما للشعب.

وقال تبون "نحن ذاهبون إلى انتخابات تشريعية والدستور واضح أنه إذا أفرزت الانتخابات أغلبية معارضة للرئيس تختار هى رئيس الحكومة، وإذا كانت مؤيدة للرئيس يكون الوزير الأول هو منسق الفريق الوزارى".