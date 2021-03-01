أمريكا: نسعى لاتخاذ خطوات إضافية لمساءلة قيادات الحوثيين

جدة - نرمين السيد - قالت وزارة الخارجية الأمريكية، مساء اليوم الاثنين، إن واشنطن تسعى لاتخاذ خطوات إضافية لمساءلة قيادة الحوثيين، مشددة على أنه يجب إحراز تقدم لتحقيق السلام فى اليمن ويجب أن يتغير السلوك الحوثى أيضا.





وحسبما أفادت شبكة "سكاى نيوز"، قالت الخارجية الأمريكية، إنها تواصل دعم السعودية للدفاع عن نفسها، موضحة أنه "بدعم أمريكى تمكنت المملكة مؤخرا من اعتراض هجمات من قبل الحوثيين". وأضافت الخارجية الأمريكية، أن الولايات المتحدة ممتنة للتعاون الذى أبدته المملكة العربية السعودية لإنهاء الحرب فى اليمن.

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