واشنطن: نعارض أى خطوات من إسرائيل تجعل حل الدولتين أكثر صعوبة

جدة - نرمين السيد - وقالت الخارجية الأمريكية، بحسب "روسيا اليوم"، إن وزير الخارجية بلينكن شدد فى اتصال هاتفى سابق مع نظيره الإسرائيلى غابى أشكنازى، على "إيمان إدارة الرئيس جو بايدن بأن حل الدولتين هو أفضل طريقة لضمان مستقبل إسرائيل كدولة يهودية وديمقراطية، تعيش بسلام إلى جانب دولة فلسطينية ديمقراطية قابلة للحياة".
كما أعلنت الخارجية أن الإدارة الجديدة تعتبر القدس جزءا من حل الوضع النهائى المطلوب تحقيقه عبر مفاوضات مباشرة بين إسرائيل والفلسطينيين، حيث بينت أن "الوضع النهائى للقدس قضية ستتطلب حلا من قبل الطرفين عبر مفاوضات مباشرة"، مؤكدة أن السياسات الأمريكية "القائمة منذ فترة طويلة" فى هذا الشأن لم تتغير.
وتعتقد واشنطن أنه من المهم الامتناع عن خطوات أحادية الجانب من شأنها أن تؤدى إلى تصعيد التوتر وتقويض الجهود الرامية إلى تفعيل التفاوض حول حل الدولتين، مشيرة إلى أن بين هذه الخطوات قد يكون ضم الأراضى والنشاط الاستيطانى وتدمير المساكن والتحريض على العنف ودفع التعويضات للمدانين بتهم الإرهاب.
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