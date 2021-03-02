170 نائبا أمريكيا يطالبون بايدن بالضغط على تركيا فى ملفات حقوقية

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جدة - نرمين السيد - وحسبما أوضحت القناة، فقد جاء فى خطاب أعضاء مجلس النواب لبايدن، أن حكومة أردوغان تسببت فى تصدع العلاقة بين واشنطن وأنقرة.
وتشير إحصاءات المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان، إلى انتهاك تركيا المادة العاشرة من الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان الخاصة بحماية حرية الفكر والتعبير عن الرأى خلال 40 دعوى قضائية، حسبما أفادت صحيفة "العين" فى تقرير لها.
وفيما يخص انتهاك بنود مختلفة من المادة السادسة المتعلقة بحق المحاكمة العادلة احتلت تركيا المرتبة الثانية بواقع 53 إدانة، كما تصدرت تركيا القائمة من حيث انتهاك مواد الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان.
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