سوريا تتهم القوات الأمريكية بالسرقة

أفادت وكالة الانباء السورية "سانا"، بأن القوات الأمريكية أخرجت رتلا من الشاحنات المحملة بالحبوب المسروقة من الأراضي السورية إلى شمال العراق، عبر معبر الوليد غير الشرعي في ريف الحسكة.
وقالت الوكالة نقلا عن مصادر مطلعة، إن "قوات الاحتلال الأمريكي أخرجت 45 شاحنة محملة بالقمح والشعير المسروق من مطار خراب الجير بريف المالكية
واتجهت إلى الأراضي العراقية عبر معبر الوليد غير الشرعي، الذي يستخدمه الاحتلال الأمريكي لنقل الثروات السورية من حبوب ونفط".
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