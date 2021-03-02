الرئيس الجزائري يخرج عن صمته حيال مزاعم الخلافات مع الجيش

نفى الرئيس الجزائري، عبدالمجيد تبون، اليوم الاثنين، وجود أي خلافات بين رئاسة الجمهورية والجيش الجزائري.

قال تبون خلال لقائه الدوري مع ممثلي الصحافة في الجزائر: "لا يوجد في العالم جيش منضبط ويطبق تعليمات رئيس الجمهورية مثل الجيش الجزائري"، وفقًا لصحيفة "النهار أونلاين" الجزائرية.

وأضاف: "أعيد وأؤكد أن شعارات استهداف الجيش عمرها 15 سنة وأمرت بتوقيف مدير الجوية الجزائرية بسبب استيراد ملاعق وأواني بالعملة الصعبة".

وأوضح تبون أن شعار "مدنية ماشي عسكرية"، هو نتاج تخطيط منذ 15 سنة، مشيرًا إلى أن شعار تمدين الحكم جرى التدريب عليه في دول بالخارج.

ولفت تبون إلى أنه لم يغير الحكومة بشكل كلّي احتراما للشعب الجزائري، مؤكدًا أن "التعديل الحكومي الأخير لم يكن عميقا لكنه مس وزارات كانت تتطلب تدخّلا عاجلا".