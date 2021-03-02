أعلن الرئيس الجزائري، عبدالمجيد تبون، اليوم الثلاثاء، أنه تم وضع حد للخلافات القائمة بين فرنسا والجزائر، بفضل علاقته الطيبة مع الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون.
وقال "تبون"، في لقاء صحفي، إن هناك لوبيات قوية داخل فرنسا تحاول التشويش على تسوية العلاقات بين فرنسا والجزائر، مضيفًا أن المؤرخ بنيامين ستورا المكلف بإعداد تقرير عن ملف الذاكرة تلقى كفنًا بعد تعيينه وتعرض لتهديدات بالقتل، وفقًا لصحيفة "النهار أونلاين" الجزائرية.
وأكد تبون أنه لن يسمح بأن يكون هناك تجارة في ملف الذاكرة".
وبخصوص إرسال قوات عسكرية للساحل قال تبون إنه أبلغ ماكرون بأنه لن يرسل الجيش للقتال في الساحل، مضيفًا: "حتى ولو كنا ننوي إرسال قوات للساحل، بمجرد ما قالها ماكرون كنا سنتراجع عن ذلك".
وتابع: "لن أرسل أولاد الشعب للتضحية في مالي أو غيرها ".
ونوه الرئيس تبون بأنه "خلال السنوات الماضية عزلنا أنفسنا عن محيطنا وتواجدنا الطبيعي مع إفريقيا.. ليست لدي عقدة من المستعمر السابق وفرنسا تحسب لنا ألف حساب".
وتابع: "الجزائر دولة ذات سيادة وليست دولة محمية تطبق ما يُملى عليها.. لا أحد يفرض عليّ قراراتي وعندما أقرر أنفذ ولو على حساب رأسي".
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر الجزائر تحسم موقفها من إرسال جيشها للقتال مع فرنسا في الساحل الأفريقي على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع صدى البلد وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.