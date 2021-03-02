ملك الأردن: فخور بانتمائي إلى الجيش

أكد العاهل الأردني، الملك عبدالله الثاني، اليوم الاثنين، اعتزازه بانتمائه إلى الجيش الأردني، موضحًا أن الأردنيين يفخرون بشعار الجيش الذي ورثوه عن الآباء والأجداد، وهو ما يمدهم بالعزيمة والتفاؤل للمضي إلى الأمام بقوة في المائة عام المقبلة.

وعبر الملك عبدالله الثاني خلال زيارته إلى القيادة العامة للقوات المسلحة الأردنية، بمناسبة الذكرى الخامسة والستين لتعريب قيادة الجيش، عن شكره وتقديره لكل من خدم في القوات المسلحة الأردنية منذ تأسيس الدولة، قائلا "فخور أن أكون جزءًا من قصة الجيش العربي"، وذلك وفقًا لوكالة "عمون" الأردنية.

وشدد الملك عبدالله على أن القرار الوطني بتعريب قيادة الجيش العربي في مثل هذا اليوم الخالد للقوات المسلحة الأردنية يكتسب أهمية خاصة هذا العام، لتزامنه مع المئوية الثانية لتأسيس الدولة.

ولفت الملك، خلال اجتماعه مع رئيس هيئة الأركان المشتركة اللواء الركن يوسف أحمد الحنيطي وعدد من كبار ضباط القوات المسلحة، إلى الدور الكبير للقوات المسلحة في حماية الأردن خلال المائة عام الماضية، مؤكدًا أن هذا الدور معروف للجميع.

وأكد العاهل الأردني أنه منذ تأسيس الدولة كان الأردن باستمرار سندا لأشقائه الفلسطينيين، وقوة لحماية القدس والمقدسات الإسلامية والمسيحية فيها، كما ساند تاريخيا الأشقاء العرب ضد التطرف والإرهاب، وساهم في حفظ السلام حول العالم.

من جهته، قال رئيس هيئة الأركان المشتركة اللواء الركن يوسف أحمد الحنيطي إن ذكرى تعريب قيادة الجيش العربي تأتي في غمرة الاحتفالات بمئوية الدولة، لافتا إلى أن قرار التعريب كان جريئا، ليبقى الجيش عربيًا خالص الولاء والانتماء.

ولفت الحنيطي إلى الاهتمام الكبير الذي يوليه الملك للقوات المسلحة الأردنية، في مختلف صنوفها، ومنتسبيها، بالإضافة إلى المتقاعدين العسكريين.

وخلال الاجتماع، تم استعراض الخطط العملياتية واللوجستية والتدريبية وسير تنفيذها وسبل تطويرها بما يخدم أمن الوطن واستقراره، بالإضافة إلى الدور التنموي الفاعل الذي تقوم به القوات المسلحة في مساندة مؤسسات الدولة كافة.