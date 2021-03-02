أمريكا تتعهد باستخدام جميع الأدوات لمواجهة الممارسات التجارية "غير العادلة" للصين

تعهدت إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن في تقرير إلى الكونجرس، اليوم الاثنين باستخدم كل أداة متاحة لمواجهة مجموعة واسعة من الممارسات التجارية "غير العادلة'' التي ارتكبتها الصين.

وذكر التقرير الذي أصدره الممثل التجاري الأمريكي، "إن إدارة بايدن ملتزمة باستخدام جميع الأدوات المتاحة للتعامل مع مجموعة الممارسات التجارية غير العادلة في الصين التي تستمر في إلحاق الضرر بالعمال والشركات الأمريكية".

هذه الإجراءات الضارة ، وفقًا للتقرير، تشمل الحواجز الجمركية وغير الجمركية التي تقيد الوصول إلى الأسواق، والعمل الجبري، ودعم الصادرات، من بين أمور أخرى.



كما اتهمت الولايات المتحدة الصين بنقل التكنولوجيا القسرية وانتهاك الملكية الفكرية والرقابة والمعاملة غير العادلة للشركات الأمريكية في العديد من القطاعات.

وأضاف التقرير أن إدارة بايدن ستجعل حقوق الإنسان للأويغور أولوية قصوى ، وتعهد بالعمل عن كثب مع حلفاء الولايات المتحدة لمعالجة هذه القضايا.

نفى المسؤولون الصينيون مرارًا مزاعم الولايات المتحدة بشأن الممارسات التجارية غير العادلة وانتهاكات حقوق الإنسان.

وفي الأسبوع الماضي، قالت مرشحة بايدن للممثلة التجارية الأمريكية كاثرين تاي إن الولايات المتحدة بحاجة إلى التفكير في الصين كمنافس وشريك تجاري ولاعب كبير بينما تتعاون في نفس الوقت مع بكين لمواجهة التحديات العالمية.

ومنذ توليه منصبه في 20 يناير، لم يلتزم بايدن بالتخلص تمامًا من مجموعة الرسوم الجمركية على البضائع الصينية التي فرضها سلفه، لكنه تحدث في مكالمة هاتفية استمرت ساعتين مع الرئيس الصيني شي جين بينغ في وقت سابق من الشهر الجاري.