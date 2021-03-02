أمريكا لـ إيران: عرضنا للحوار بشأن الاتفاق النووي ما يزال قائمًا

أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية، اليوم الاثنين، أنها مازالت مستعدة للجلوس مع إيران على طاولة المفاوضات للوصول إلى حل بشأن الاتفاق النووي الإيراني.
وقال المتحدث باسم الخارجية الأمريكية، نيد برايس، في مؤتمر صحفي: "أوضحنا بشكل لا لبس فيه استعدادنا للحوار مع إيران في إطار مسار 1+5".
وأضاف: "عرضنا للحوار المباشر مع إيران لا يزال مطروحا على الطاولة رغم الرفض الإيراني".
وأكد برايس التزام الولايات المتحدة التام والدائم بمنع إيران من الحصول على السلاح النووي.
وفيما يخص الأزمة اليمنية، أوضح المتحدث باسم الخارجية الأمريكية، أن بلاده تبحث عن طرق إضافية للضغط على قيادة الحوثيين وعدم السماح باستمرار هجمات الميليشيات الحوثية ضد السعودية.
وتابع: "نتطلع لاتخاذ إجراءات تتسق مع قيمنا تهدف إلى وقف السلوك المشين من جانب ميليشيا الحوثي".
وكرر برايس تأكيده على أن رفع العقوبات من على الميليشيات الحوثية مرتبط بسيطرتها على أجزاء كبيرة من الأراضي اليمنية، وهو ما سيفاقم أزمة الشعب اليمني.
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