تركيا ترفع حظر التجول بسبب كورونا في المقاطعات المنخفضة والمتوسطة المخاطر

قال الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، اليوم الإثنين، إنه تم رفع حظر التجول المرتبط بفيروس كورونا في المقاطعات المنخفضة والمتوسطة الخطورة في عطلات نهاية الأسبوع ، مؤكدًا أن البلاد بدأت في العودة إلى الحياة الطبيعية.

وقال أردوغان "اليوم، بدأنا العودة البناءة إلى الحياة الطبيعية. كل شيء سيعتمد على تطور حالة الوباء في البلاد، لقد قسمنا المقاطعات إلى أربع فئات: منخفضة، ومتوسطة، وعالية، وعالية جدًا لخطر الإصابة بفيروس كورونا.

وأوضح في الفئتين الأوليين، وتم رفع حظر التجول بالكامل في عطلات نهاية الأسبوع، وتم افتتاح المقاهي والمطاعم فيها، وسيعملون من الساعة 7 صباحًا حتى 7 مساءً ''

وأضاف أنه في هذه المقاطعات ستبدأ فيها المدارس ووكالات الدولة في العمل بشكل طبيعي.

وأشار الرئيس إلى أن حظر التجول سيظل ساريًا يوم الأحد في المقاطعات عالية المخاطر وشديدة الخطورة لمدة أسبوع على الأقل، وسيتم تقييم حالة COVID-19 في المقاطعات كل أسبوع.