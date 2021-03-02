سقوط مقذوف عسكري حوثي على جازان السعودية وإصابة 5 مدنيين

أعلن الدفاع المدني السعودي، اليوم الثلاثاء، سقوط مقذوف عسكري أطلقته ميليشيا الحوثي المدعومة من إيران على إحدى القرى الحدودية في منطقة جازان.

وقال الدفاع المدني في جازان السعودية إن المقذوف تسبب في إصابة 5 مدنيين، منهم 3 مواطنين و2 من المقيمين من الجنسية اليمنية.

ووفقا لوكالة الأنباء السعودية، تسبب المقذوف في تضرر منزلين ومحل تموينات و3 مركبات مدنية بعدة أضرار مادية إثر الشظايا المتطايرة، كما تمت مباشرة تنفيذ الإجراءات المعتمدة في مثل هذه الحالات.

وأعلنت وزارة الخارجية الأمريكية، أمس الاثنين، أن الولايات المتحدة تبحث عن شراكة تعكس مصالحها وأولوياتها المشتركة مع المملكة العربية السعودية.

وقال المتحدث باسم الخارجية الأمريكية، نيد برايس، في مؤتمر صحفي، إن الإدارة الأمريكية تدرس اتخاذ إجراءات إضافية لمحاسبة قادة مليشيات الحوثي في اليمن، مضيفًا: "يجب إحراز تقدم لتحقيق السلام في اليمن ويجب أن يتغير السلوك الحوثي أيضا".

وأضاف: "الولايات المتحدة ممتنة كثيرا للتعاون الذي أبدته السعودية لإنهاء الحرب في اليمن"، مشيرًا إلى أن مليشيات الحوثي ينبغي عليها تغيير سلوكها للتوصل إلى حل سياسي للأزمة في اليمن.

وتابع: "إن أول ما يجب الاعتناء به ضمن الشراكة مع السعودية هو إنهاء حرب اليمن".

وأردف: "نواصل دعم السعودية للدفاع عن نفسها وبدعم أمريكي تمكنت المملكة مؤخرا من اعتراض هجمات من قبل الحوثيين".