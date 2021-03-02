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عمر شويل - جدة طرق الاستعلام والدفع الفواتير فيفا الكويت، فيفا الكويت تعتبر واحدة من شركات الاتصال الحديثة داخل دولة الكويت وذلك من حيث التكنولوجية، وتعمل الشركة على توفير الخدمات الإلكترونية من خلال الإنترنت والتي تأتي في مقدمتها خدمة معرفة الفواتير وكثير من الخدمات الأخرى مثل التسوق من خلال المتاجر الإلكترونية، وأيضاً سهولة الدفع الفواتير ومنها دفع فاتورة فيفا بكل سهولة وذلك من خلال بطاقة الهوية الخاصة بك أو رقم الهاتف أو تحميل تطبيق فيفا عن طريق متجر جوجل بلاي.

طرق الاستعلام والدفع الفواتير فيفا الكويت

قامت شركة فيفا الكويت بطرح طرق الاستعلام عن الفواتير الخاصة بالإنترنت، وغيرها من الفواتير الأخرى بطريقة سهلة على المستخدمين.

ولذلك لمعرفة كافة المعلومات عن الفاتورة مثل موعد الانتهاء أو حجم الفاتورة وسعة الاستخدام، حتى يقوم بمتابعة الدفع قبل فصل الخدمة عن المستخدم.

ويمكن للمستخدم تتبع الاستعلام عن الفاتورة من خلال:

من خلال الهاتف الخاص بك الضغط على لوحة الاتصال.

الضغط على رقم الاستعلام الذي حددته الشركة وهو ★566#.

إجراء عملية الاتصال بالرقم.

سيقوم المتحدث باسم الشركة بعرض كافة المعلومات والتفاصيل التي تخص الباقة من خلال رسالة.

طرق دفع الفاتورة

يمكن دفع الفاتورة الخاص بك من خلال أكثر من طريقة تتيحها الشركة لدفع الفواتير الخاصة بها ومن أهمها:

الدفع عن طريق كارت الشحن وذلك من شراء كارت الشحن ثم الضغط على #500* ثم إدخال الرقم الموجود على الكارت ثم الضغط على اتصال.

الدفع عن طريق زيارة أحد فروع شركة فيفا وذلك من خلال التوجه إلى أقرب فرع الشركة والتحدث مع الموظفين داخل الفرع لدفع الفاتورة بكل سهولة.

دفع الفاتورة عن طريق تطبيق فيفا وذلك يتم من خلال تحميل تطبيق فيفا الذي قامت الشركة بتوفيره لتسهيل طرق الشحن السريع.

ثم يقوم العميل بتشغيل التطبيق والضغط على خدمة الدفع السريع من القائمة المتوفرة. إدخال رقم الهاتف الخاص بك . تحدد الطريقة التي تناسبك من أجل الدفع. الضغط على استمرار من أجل مواصلة دفع الفاتورة.

الدفع الإلكتروني

طريقة الدفع من خلال النت ويمكن من خلال هذه الطريقة دفع الفاتورة عن طريقة موقع فواتيري الإلكتروني.

تسجيل الدخول إلى بوابة فيفا للخدمات الذاتية ويعتبر الموقع الرسمي للخدمات الإلكترونية للشركة. القيام بتسجيل البريد الإلكتروني الخاص بك ورقم الهاتف وكافة البيانات المطلوبة التي تخص العميل. بعد القيام بكافة الخطوات المطلوبة سوف تتلقى رسالة على بريدك الإلكتروني تفيد تسديد قيمة الفاتورة الخاص بك.