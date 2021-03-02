مقذوف حوثي يصيب 5 مدنيين في قرية سعودية

أصيب 5 مدنيين في قرية بمنطقة جازان السعودية قرب الحدود مع اليمن، من جراء سقوط مقذوف عسكري أطلقته ميليشيات الحوثي الإرهابية من الأراضي اليمنية باتجاه المملكة.

وقالت وكالة الأنباء السعودية (واس) نقلا عن المتحدث الإعلامي لمديرية الدفاع المدني بمنطقة جازان العقيد محمد بن يحيى الغامدي، إن الدفاع المدني تلقى بلاغا عن سقوط مقذوف عسكري أطلقته عناصر ميليشيات الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران من داخل الأراضي اليمنية تجاه إحدى القرى الحدودية بمنطقة جازان.

وتابع المتحدث: "بمباشرة جهات الاختصاص للموقع اتضح سقوط المقذوف العسكري في أحد الشوارع العامة، ما نتج عنه إصابة 5 مدنيين، منهم 3 سعوديين و2 من المقيمين من الجنسية اليمنية، بإصابات متوسطة نتيجة تطاير الشظايا، وتم نقلهم للمستشفى لتلقي الرعاية الطبية المناسبة".

وأضاف: "كذلك تضرر منزلان ومحل تموينات و3 مركبات مدنية بعدة أضرار مادية إثر الشظايا المتطايرة، كما تمت مباشرة تنفيذ الإجراءات المعتمدة في مثل هذه الحالات".