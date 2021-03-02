جدة - نرمين السيد - ووفقًا لـ صحيفة "عكاظ"، قال وزير الصحة السعودى، توفيق الربيعة: "عليكم الإعداد المبكر لتأمين القوى العاملة المطلوبة لتشغيل المرافق الصحية فى مكة المكرمة والمشاعر المقدسة والمدينة المنورة ومنافذ دخول الحجاج لموسم الحج للعام الجارى 2021". وتابع: "يجب تكوين لجنة لقاحات كورونا للمشاركين فى موسم الحج والعمرة"، موجهًا باعتماد إلزامية الحصول على اللقاح ضد "كورونا" للراغبين فى المشاركة، معتبرًا ذلك أحد اشتراطات المشاركة فى موسم الحج المقبل.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر السعودية : لن يتم السماح بالمشاركة فى موسم الحج إلا بـ هذا الشرط على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



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