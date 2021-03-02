واشنطن تجدد استعدادها للتفاوض مع طهران

أعلنت الولايات المتحدة، الاثنين، أنها ما زالت "على استعداد" للتفاوض إيران سعيا لإنقاذ الاتفاق حول البرنامج النووي الإيراني، وذلك بعدما رفضت طهران الأحد اقتراحا أوروبيا لعقد اجتماع بمشاركة أميركية.

وقال المتحدث باسم الخارجية الأميركية نيد برايس للصحفيين: "نبقى على استعداد لخوض دبلوماسية ذات مغزى من أجل تحقيق عودة متبادلة إلى الالتزام" باتفاق 2015 حول البرنامج النووي الإيراني.

وأضاف أن العودة للاتفاق "لا يمكن أن تحصل من دون مناقشة التفاصيل بين كل الأطراف. لسنا متصلبين فيما يتعلق بشكل هذه المحادثات وصيغتها"، مشددا على أن الإدارة الأميركية ستجري مشاورات مع حلفائها الأوروبيين.

وكان الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب قد قرر سحب بلاده من الاتفاق المبرم عام 2015 بين إيران والدول الكبرى، والرامي إلى منع طهران من امتلاك قنبلة ذرية، معتبرا أن النص غير كاف، وأعاد فرض العقوبات الأميركية.

وردا على هذا الموقف، تراجعت إيران عن الالتزام بقيود مفروضة على برنامجها النووي.

وكان الرئيس الأميركي جو بايدن قد أعلن استعداد بلاده للعودة إلى الاتفاق شرط عودة إيران المسبقة للتقيد بكل بنوده.

والأحد اعتبرت السلطات الإيرانية أن العرض الأوروبي لعقد اجتماع للدول المشاركة في الاتفاق تدعى إليه الولايات المتحدة "سابق لأوانه"، مشترطة رفع واشنطن المسبق للعقوبات الاقتصادية.