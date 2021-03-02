الصين تمنع الضرب والتعنيف في المدارس

أعلنت السلطات الصينية، منع المُعلمين في المدارس من استخدام الضرب أو العقاب الجسدي ضد الطلاب، وذلك عقب وفاة طلاب خلال السنوات الماضية بسبب العقاب في المدارس.
ومنعت القواعد الجديدة، التي أعلنت عنها وزارة التربية الصينية، عقوبات مهينة للطلاب في المدارس، وحظر التعامل بأي إهانة جسدية للطلاب.
وشملت هذه الممارسات المحظورة على المُعلمين "العقاب بالعصي، وإرغام الطلاب على البقاء واقفين لساعات، بالإضافة إلى توجيه الإهانات اللفظية".
ولم توضح الوزارة الطريقة التي تعتزم من خلالها معاقبة المدرسين الذين لا يحترمون توصياتها.
وكشفت وسائل الإعلام الصينية خلال السنوات الماضية، وفاة عدد كبير من الطلاب خلال السنوات الماضية؛ بسبب التعنيف والضرب في المدارس.
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