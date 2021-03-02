خطوات تسجيل الطلاب الجدد في المرحلة الابتدائية عبر نظام نور في الملكة

التسجيل بنظام نور للصف الأول الابتدائي المستجد، يبحث كافة أولياء الأمور خلال الفترة الحالية بخطوات تسجيل طلاب الصف الأول المستجد على نظام نور وذلك للطلاب غير السعوديين إلا أنه يتم معاملتهم كأبناء السعوديين لكونهم من أم سعودية وأب أجنبي أي على غير الجنسية السعودية، وذلك بعدما أعلنت وزارة التعليم السعودي عن فتح باب التسجيل من خلال موقع نظام نور الإلكتروني، ويعد نظام نور هو المرجع الرئيسي الذي يتم من خلاله تقديم كافة الخدمات التعليمية الالكترونية لمختلف الصفوف الدراسية في المملكة، وأعلنت الوزارة أن كافة التقديرات الخاصة بالطلاب وكذلك التحويلات هذا العام ستتم بشكلها الإلكتروني وذلك حرصا منها على سلامة الطلاب والمواطنين في ظل الازمة الراهنة.

بعد ان تم غلق باب التقديم الخاص بطلاب الصف الأول المستجدين بالمملكة لمختلف المدارس الخاصة والحكومية والدولية لأبناء السعوديين والذي بدأ يوم ال24 من شهر يناير الماضي وتم غلقه يوم ال26 من فبراير، حيث انطلق باب تسجيل الطلاب المستجدين للصف الأول لأبناء غير السعوديين ظهر يوم ال26 من فبراير وحتى يوم ال7 من شهر مارس 2021، حتى يتاح لأولياء الأمور تسجيل أبنائهم في مختلف المدارس كما ذكرنا سواء الدولية والأجنبية او الحكومية او الخاصة او غيره من المدارس الأخرى، مع الحرص أن يقوم ولي الأمر بكتابة أكثر من رغبة لتسجيل الأبناء بالمدرسة بخلاف الرغبة الاصلية او الأولي.

أما عن خطوات تسجيل الطلاب المستجدين على نظام نور :-

تتم من خلال الولوج على موقع نور، واختيار تسجيل الدخول من خلال ادخل اسم المستخدم وكلمة المرور، ليتم بعدها بإدخال رقم السجل الخاص بولي الأمر، ليقوم بإضافة طالب ليتم بعدها ادخال كافة بيانات الطالب من الاسم ورقم الهوية او الإقامة وصلة القرابة الى اخره من المعلومات الخاصة بالطالب وكذلك التأكيد على اختيار اسم المدرسة الراغب الالتحاق بها، ليتم ارسال رسالة القبول فور الانتهاء من المراجعة، اما اذا كان لا يوجد سجل لولي الامر فيقوم ولي الأمر من خلال نظام نور تسجيل جديد ليقوم بإدخال اسم المستخدم والمرور والضغط على تسجيل وإعادة محاولة التسجيل مرة اخري من على النظام.