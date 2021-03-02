الاستعلام عن موعد صرف المساعدة المقطوعة 1442 في المملكة

الاستعلام عن صرف المساعدة المقطوعة 1442 والتي شهدت الكثير من البحث خلال الساعات الأخيرة الماضية وذلك بعد انتشار شائعات التي تشير إلى إلغاء صرف المساعدات المقطوعة الخاصة بالمستفيدين، وتعتبر المساعدات المقطوعة بمثابة المنح او الإعانات الي تقوم الدولة بتقديمها للمستفيدين وذلك مساهمة منها في رفع الأعباء المعيشية والعيش حياة كريمة ويتم صرفها لعدد من الفئات من الاسر محدودة ومتوسطة الدخل وذلك وفقا لشروط وقواعد محددة يمكن الاطلاع عليها من خلال الصفحة الرسمية الخاصة بوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية السعودية.

وقد قامت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بالرد على تساؤلات المواطنين من خلال منصتها الرسمية تويتر بأنه لن ولم يتم إلغاء المساعدات المقطوعة حيث ان سبب التأخير في صرف قيمة المساعدات المقطوعة حتى الآن هو مراجعة وتدقيق الطلبات الواردة للوزارة، وانه سيتم صرف المساعدات قريبا كما سيتم الإعلان أسماء المستفيدين الجدد.

كما يمكن الاستعلام عن قيمة المساعدات المقطوعة من خلال تسجيل الدخول على صفحة وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية الالكترونية الرسمية، واختيار تبويب الاستعلام عن المساعدات المقطوعة من الصفحة الرئيسية، وإدخال البيانات المطلوبة أمامك مع التأكيد على صحتها، إدخال رقم الهوية ورقم السجل المدني، التأكيد على صحة البيانات، اضغط على مربع استعلام ليتم عرض التفاصيل التي ترغب في معرفتها.

حقيقة إلغاء المساعدة المقطوعة من موقع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية

شروط الحصول على المساعدة المقطوعة

أما عن شروط الحصول على المساعدة المقطوعة والتي يجب أن تتوافر في الشخص المتقدم بطلب الحصول عليها قبل التقديم هي:

يجب أن يكون الشخص المتقدم من أبوين سعوديين ويحمل الجنسية السعودية.

أن لا يقل عمر الشخص الذي يرغب في الحصول على المساعدة عن 35 سنة.

لا يزيد دخل الشخص عن 2000 ريال سعودي.

ان يقوم ضمن المقيمين في أراضي المملكة السعودية وإلا يكون قد غادر أرجائها خلال العام الأخير لأكثر من 90 يوما

كما يقوم الشخص المتقدم بإرفاق عدد من المستندات المطلوبة منه مثل رقم الهوية وكذلك اثبات ملكية او تأجير سكن لكل من تجاوز 18 عام من افراد اسرته.