كولومبيا .. رصد هزة أرضية بقوة 5.1 على مقياس ريختر

جدة - نرمين السيد - ووفقًا لـ موقع "روسيا اليوم"، قالت هيئة المسح الجيولوجى الأمريكية، إن مركز الهزة وقع على بعد 11 كيلومترا جنوب مدينة أوراو، لافتا إلى أن مركزها كان على عمق 10 كيلومترات تحت سطح الأرض".
جدير بالذكر، أن خبراء الرصد الزلزلى، سجلوا فى وقت سابق، هزة أرضية 5.5 بقوة درجة قبالة سواحل بيرو.
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