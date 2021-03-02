جدة - نرمين السيد - ووفقًا لإحصاء أجرته الوكالة، تم تسجيل إصابات بوباء "كوفيد 19" فى أكثر من 210 دول ومناطق، منذ بدء الجائحة انطلاقًا من مدينة ووهان بالصين فى ديسمبر عام 2019.
وقالت رويترز، إنها تعتمد فى إحصاءاتها على بيانات وزارات الصحة وتصريحات المسؤولين الحكوميين للدول حول العالم.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر رويترز : إصابات كورونا فى العالم تخطت الـ 114 مليونا على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.