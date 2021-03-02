رويترز : إصابات كورونا فى العالم تخطت الـ 114 مليونا

جدة - نرمين السيد - ووفقًا لإحصاء أجرته الوكالة، تم تسجيل إصابات بوباء "كوفيد 19" فى أكثر من 210 دول ومناطق، منذ بدء الجائحة انطلاقًا من مدينة ووهان بالصين فى ديسمبر عام 2019.

وقالت رويترز، إنها تعتمد فى إحصاءاتها على بيانات وزارات الصحة وتصريحات المسؤولين الحكوميين للدول حول العالم.