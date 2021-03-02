جدة - نرمين السيد - ووفقًا لـ موقع "روسيا اليوم"، أظهرت بيانات وزارة الصحة البرازيلية، ارتفاع إجمالى الإصابات إلى، 10.6 مليون حالة، كما بلغت حصيلة الوفيات 255 ألفا و720 حالة.
وتعد البرازيل ثانى أكبر البلاد تسجيلًا للوفيات بوباء "كوفيد 19" فى العالم بعد الولايات المتحدة، والثالثة فى معدل الإصابات بعد أمريكا والهند.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر كورونا فى البرازيل .. 35.742 إصابة جديدة و778 حالة وفاة على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.