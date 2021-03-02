كورونا فى البرازيل .. 35.742 إصابة جديدة و778 حالة وفاة

جدة - نرمين السيد - ووفقًا لـ موقع "روسيا اليوم"، أظهرت بيانات وزارة الصحة البرازيلية، ارتفاع إجمالى الإصابات إلى، 10.6 مليون حالة، كما بلغت حصيلة الوفيات 255 ألفا و720 حالة.

وتعد البرازيل ثانى أكبر البلاد تسجيلًا للوفيات بوباء "كوفيد 19" فى العالم بعد الولايات المتحدة، والثالثة فى معدل الإصابات بعد أمريكا والهند.