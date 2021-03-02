ارتفاع في درجات الحرارة.. الأرصاد السعودية تكشف طقس الثلاثاء

أصدر المركز القومي للأرصاد السعودية، تقريرا حول الأحوال الجوية على المملكة اليوم الثلاثاء.

وقال المركز في تقريره، إنه من المتوقع وجود نشاط للرياح على الأجزاء الجنوبية من الرياض والشرقية تنبسط إلى مساحة نجران، وقد تكون سببا في انخفاض في مجال الرؤية الأفقية.

كما ستشهد مكة المكرمة ارتفاع في درجات الحرارة تصل إلى 31 درجة موية في النهار، بينما ستشهد مدينة طريف أقل درجة حرارة في المملكة 18 درجة.

وفيما يخص البحر الأحمر، يتوقع الرياح غربية إلى شمالية غربية بشكل سريع 15-40 كم/ساعة وجنوبية بوجه عام على باب المندب، فيما تزايد الموج من متر إلى 2 متر، وحالة البحر وسطي الموج.

والخليج العربي، يتوقع رياح شمالية غربية إلى شمالية شرقية بشكل سريع 12-36 كم/ساعة، فيما مبالغة الموج من متر إلى 1.5 متر، وحالة البحر معتدل الموج.