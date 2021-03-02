المؤسسة العامة للتقاعد تُدشن منصة ميثاق الجديدة لحفظ حقوق المشتركين ، أطلقت المؤسسة العامة للتقاعد يوم الاثنين الأول من مارس 2021 م منصة ميثاق الجديدة، وهى منصة الكترونية خاصة بتقديم الخدمات للجهات الحكومية بهدف حفظ حقوق المشتركين تحت شعار المنصة ” عهد والتزام وموثوقية ” وذلك لربط البيانات الافرادية للمواطنين المشتركين مع كافة الجهات الحكومية في اطار دعم الحكومة لرفع كفاءة الخدمات المُقدمة للمواطنين.
تدشين “ منظمة ميثاق ” الجديدة جاء تنفيذًا للأمر السامي الكريم، رقم ( 70537 ) الصادر بتاريخ 11 / 12 / 1440هـ، وتنفيذًا لرؤية المملكة 2030، الأمر الذي يُسهم في تحسين الأداء واستفادة القطاع العام سواء أكان ذلك قبل الخدمة أم بعدها، فهدفها بناء قاعدة بيانات متكاملة وفعالة خاصة بالحسابات الافرادية للموظفين القائمين على العمل، وذلك عبر مجموعة من الخدمات الخاصة بهم.الأهداف العامة لمنصة ميثاق
أشارت المؤسسة العامة للتقاعد أهدافها من اطلاق منصة ميثاق الجديدة وهى كمايلي:
- رفع مستوى جودة ودقة البيانات وحفظ حقوق المشتركين.
- عمل قاعدة بيانات كاملة لموظفي لقطاع العام والخاص، وتوفير احصاءات دقيقة للمشتركين.
- حساب مدة الخدمة لجميع موظفي القطاع العام.
- حصول موظفي القطاع العام على المعاشي التقاعدي بأكمله.
- توريد الحسيمات التقاعدية عن المدة العامة للخدمة.
- تقديم خدمات الكترونية مميزة للجهات الحكومية.
- تسريع عملية انهاء المعاملات.
تقدم المؤسسة العامة للتقاعد مجموعة خدمات الالكترونية الجديدة عبر منصة ميثاق ومن هذه الخدمات مايلي:
- تحديث البيانات الشخصية الخاصة بالمستقيد سواء من البريد الالكترونى أو الهاتف الجوال.
- التحقق من الاشتراك في نظام التقاعد.
- الاطلاع على البيانات الوظيفية الخاصة بالمستقيد.
- قبول اعتراض المُستفيد في حالة وجود خطأ في بياناته، وضرورة التحقق من بياناته الخاصة.
- الاستعلام عن مشترك ومعرفة حالة الاشتراك.
- تحديث البيانات الخاصة بالتواصل وإضافة البيانات الشخصية مثل رقم الجوال أو البريد الالكتروني.
- تبادل البيانات آليًّا، وتصحيح البيانات المُرسلة.
- التسجيل في البوابة وادراة حسابات المفوضين.
- اصدار شهادة الالتزام والتحقق منها.
منصة ميثاق الجديدة وفرت فرصة لمفوضي ومديري الجهات بالتسجيل في الخدمات المتاحة للمنصة ورفع البيانات الخاصة الافرادية بالموظفين الذين على رأس العمل في القطاعين العسكري والمدني.
- استلم 150 ألف تمويل نفاذ للعمل الحر للعاطلين والموظفين بالتقسيط لدى بنك التنمية الاجتماعية
الوسوم
المؤسسة العامة للتقاعد تُدشن منصة ميثاق الجديدة لحفظ حقوق المشتركين ، أطلقت المؤسسة العامة للتقاعد يوم الاثنين الأول من مارس 2021 م منصة ميثاق الجديدة، وهى منصة الكترونية خاصة بتقديم الخدمات للجهات الحكومية بهدف حفظ حقوق المشتركين تحت شعار المنصة ” عهد والتزام وموثوقية ” وذلك لربط البيانات الافرادية للمواطنين المشتركين مع كافة الجهات الحكومية في اطار دعم الحكومة لرفع كفاءة الخدمات المُقدمة للمواطنين.
تدشين “ منظمة ميثاق ” الجديدة جاء تنفيذًا للأمر السامي الكريم، رقم ( 70537 ) الصادر بتاريخ 11 / 12 / 1440هـ، وتنفيذًا لرؤية المملكة 2030، الأمر الذي يُسهم في تحسين الأداء واستفادة القطاع العام سواء أكان ذلك قبل الخدمة أم بعدها، فهدفها بناء قاعدة بيانات متكاملة وفعالة خاصة بالحسابات الافرادية للموظفين القائمين على العمل، وذلك عبر مجموعة من الخدمات الخاصة بهم.الأهداف العامة لمنصة ميثاق
أشارت المؤسسة العامة للتقاعد أهدافها من اطلاق منصة ميثاق الجديدة وهى كمايلي:
- رفع مستوى جودة ودقة البيانات وحفظ حقوق المشتركين.
- عمل قاعدة بيانات كاملة لموظفي لقطاع العام والخاص، وتوفير احصاءات دقيقة للمشتركين.
- حساب مدة الخدمة لجميع موظفي القطاع العام.
- حصول موظفي القطاع العام على المعاشي التقاعدي بأكمله.
- توريد الحسيمات التقاعدية عن المدة العامة للخدمة.
- تقديم خدمات الكترونية مميزة للجهات الحكومية.
- تسريع عملية انهاء المعاملات.
تقدم المؤسسة العامة للتقاعد مجموعة خدمات الالكترونية الجديدة عبر منصة ميثاق ومن هذه الخدمات مايلي:
- تحديث البيانات الشخصية الخاصة بالمستقيد سواء من البريد الالكترونى أو الهاتف الجوال.
- التحقق من الاشتراك في نظام التقاعد.
- الاطلاع على البيانات الوظيفية الخاصة بالمستقيد.
- قبول اعتراض المُستفيد في حالة وجود خطأ في بياناته، وضرورة التحقق من بياناته الخاصة.
- الاستعلام عن مشترك ومعرفة حالة الاشتراك.
- تحديث البيانات الخاصة بالتواصل وإضافة البيانات الشخصية مثل رقم الجوال أو البريد الالكتروني.
- تبادل البيانات آليًّا، وتصحيح البيانات المُرسلة.
- التسجيل في البوابة وادراة حسابات المفوضين.
- اصدار شهادة الالتزام والتحقق منها.
منصة ميثاق الجديدة وفرت فرصة لمفوضي ومديري الجهات بالتسجيل في الخدمات المتاحة للمنصة ورفع البيانات الخاصة الافرادية بالموظفين الذين على رأس العمل في القطاعين العسكري والمدني.
- استلم 150 ألف تمويل نفاذ للعمل الحر للعاطلين والموظفين بالتقسيط لدى بنك التنمية الاجتماعية
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