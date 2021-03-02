رابط تسجيل وظائف الحرس الوطني 1442 وخطوات التقديم وشروط القبول في الوظائف

تسجيل وظائف الحرس الوطني 1442 والتي أعلنت عنها وزارة الحرس الوطنى بالمملكة العربية السعودية تحت بند قسم التشغيل والصيانة والتي تتوفر به العديد من الوظائف الشاغرة مثل مهندس مدنى ومشرفين سلامة وصيانة وعمال ومسميات أخرى يتطلب لكلا منها شروط يجب أن تتوافر في الشخص الذي يرغب في الالتحاق بالوظيفة مثل السن ودرجة المؤهل، وغيره من الأمور.

تسجيل وظائف الحرس الوطني 1442

أما عن المسميات الخاصة بالوظائف الشاغرة في وزارة الحرس الوطني بالمملكة هي:

مهندس مدني.

فنى الكترونيات.

مشرف سلامة وصحة مهنية.

عمال.

مأمور مستودع.

أن يحمل المتقدم للوظيفة مؤهل دراسي مناسب.

تقديم شهادة خبرة لا تقل عن عامان في الوظيفة المتقدم لها.

يتاح شغل الوظائف السابق ذكرها للرجال فقط فيما عدا وظيفة مهندس مدني تتاح للجنسين الرجال والسيدات.

أن يكون المتقدم سعودي الجنسية.

إلا يقل العمر عن 18 سنة ولا يتجاوز ال40 سنة.

أن يتمتع بحسن السير والسلوك.

إن تكون صحيفة الحالة الجنائية الخاصة به خالية.

أن يكون المتقدم لائقا طبيا.

يتم استقبال طلبات التقدم لشغل الوظائف السابق ذكرها في الفترة من يوم الأحد الموافق 28 من شهر فبراير الجاري وحتى يوم الخميس الموافق ال4 من شهر مارس المقبل.

يتم التسجيل في وظائف الحرس الوطني من خلال الولوج إلى الصفحة الرسمية الخاصة بـ وزارة الحرس الوطني.

اختيار تبويب وظائف شاغرة من القائمة الرئيسية.

الضغط على تقديم طلب وظيفة.

كتابة البيانات الخاصة بالمتقدم في الخانات المخصصة لها.

إرفاق المستندات المطلوبة لشغل الوظيفة.

التأكد من صحة البيانات.

الضغط على إرسال الطلب.

ويرجى العلم أنه بعد ظهور النتيجة إذا ظهر لك القبول فهذا يعد قبول مبدئي لا يعتد به إلا بعد إجراء المقابلة الفعلية في الوزارة.

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شروط القبول في وظائف وزارة الحرس الوطني 1442التقديم في وظائف الحرس الوطني 1442