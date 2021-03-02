مصرف الراجحي يعلن عن الطريقة الصحيحة لتحديث البيانات بالخطوات بكل سهولة

نقدم لحضراتكم في هذا المقال الطريقة الصحيحة لتحديث البيانات في مصرف الراجحي بالخطوات، لكي يتمكن كل عميل أن يقوم بهذه الخطوة بكل سهولة دون أي مواجهة مشكلة أو صعوبات، حيث يعتبر هذا الأمر من أهم الأمور التي يجب القيام بها كل فترة إذا تغير أي معلومة عن العميل، سواء كان ذلك في بطاقة الهوية الوطنية أو الحساب البنكي أو العنوان أو رقم الهاتف، فيجب التحديث باستمرار لضمان استمرار الخدمة وعدم الاضطرار لتوقف الحساب.

الطريقة الصحيحة لتحديث البيانات في مصرف الراجحي

يجب القيام بالخطوات التالية من أجل تحديث البيانات بشكل صحيح:

أولاً يجب الدخول إلى موقع مصرف الراجحي الالكتروني.

ثم النقر على خدمة المباشر أفراد.

ويجب على الشخص تسجيل الدخول من خلال كتابة اسم المستخدم وكلمة المرور.

يتم إرسال رمز تأكيد على رقم الهاتف المسجل يجب إدخاله.

بعد الدخول يجب الدخول على الخصائص.

ومنها اختيار معلومات العميل.

ويجب الضغط على تحديث الموجودة في أسفل الصفحة.

ويتم التحديث والضغط على حفظ.

طريقة تحديث البيانات في مصرف الراجحي من خلال الهاتف

يمكن التعامل من خلال الهاتف بدلاً من الموقع الالكتروني، وذلك من خلال الاتصال على رقم خدمة العملاء، وهو 920003344، وبعد الاتصال يجب اختيار اللغة المراد التعامل بها، ثم اختيار رقم 0 وبعده اختيار رقم 5، يجب إدخال تاريخ الميلاد الخاص بالعميل، وخلال 24 ساعة سيتم إرسال رسالة بإتمام التحديث.

من الجدير ذكره أن مصرف الراجحي السعودي قد اقترح اقتراحاً بخصوص مساهميه أن يتم توزيع أرباح نقدية عليهم عن السنة المالية 2020، ويُقدر قيمة المبلغ الربحي 2.5 مليار ريال سعودي على 2.5 مليار سهم، كما أن السهم نسبته من هذا التوزيع ستبلغ ريال سعودي واحد، وذلك بعد أن يتم خصم قيمة الزكاة، ويُذكر أن نسبة التوزيع ستبلغ 10% من القيمة الخاصة بالسهم الأسمية.