السعودية تستثني التقويم والاختبارات والمقررات العملية من التعليم عن بعد

“التعليم عن بعد” هو نظام التعليم الذى قامت المملكة العربية السعودية بتطبيقه على طلابها فى مراح التعليم المختلفة وذلك للوقاية من فيروس كورونا المستجد “كوفيد-19” وتطبيق كافة الإجراءات الاحترازية بهدف الحفاظ على سلامة الطلاب بجميع المدارس الحكومية والأهلية، وكذلك كافة الجامعات، ونظراً لأن هناك بعض التدريبات العملية والتقويم والاختبارات فى بعض المقررات التدريبية والعمل لا يمكن أداءها عند بعد، فقد قررت السعودية تطبيق بعض الاستثناءات من التعليم عن بعد بكافة المدارس والجامعات ومن هذه الاستثناءات حضور الطلاب للمقررات العلمية والتدريبية، وكذلك حضور التقويم والاختبارات التى تري المدارس والجامعات ضرورة حضور الطلاب لتأديتها بالمدارس أو الجامعات، وجاء ذلك فى الأمر السامي الصادر اليوم من وزارة التعليم بالسعودية، ويتم تطبيقه على كافة المدارس والجامعات.

وقد أعلنت وزارة التعليم بالمملكة العربية السعودية اليوم الأمر السامي الكريم رقم 39709 بتاريخ 3 رجب 1442 هجرية والذى يحتوى على استثناء عمليات التقويم والاختبارات من استمرار التعليم عن بعد، وتشمل هذه الاستثناءات بعض المقررات العلمية والتدريبية والاختبارات التى ترى الجامعات الحكومية والأهلية بالمملكة ضرورة حضور الطلاب والطالبات للجامعة لتأديتها، حيث طالبت الوزارة بحضور الطلاب لهذه الاستثناءات.

وجاء فى الأمر السامى بأنه مع استمرار العملية التعليمية عن بعد فى جميع مدارس التعليم العام الحكومية والأهلية والعالمية بالمملكة العربية السعودية لما بعد الأسبوع العاشر من الفصل الدراسي الثانى للعام وحتى نهاية العام الدراسي الحالى 1442 هرية ما عدا ما يتطلب الحضور كإجراء عمليات التقويم والاختبارات والتدريبات العملية مع مراعاة تطبيق الاجراءات الاحترازية الصحية، وأن حضور الطلاب يكون وفق مبدأ تحقيق التباعد بين الطلاب.

كما جاء فى الأمر السامي أيضاً بأنه مع استمرار التعليم عن بعد فى الجامعات الحكومية والجامعات والكليات الأهلية، وكذلك المؤسسات العامة للتدريب التقنى والمهني لما بعد الأسبوع العاشر من الفصل الدراسي الثانى وحتى نهاية العام الدراسي 1442 هجرية، عدا المقررات العلمية والتدريبية أو الاختبارات التى تري المؤسسات والكليات والجامعات ضرورة حضور الطلاب لتأديتها، ع الأخذ فى الاعتبار تطبيق جميع الإجراءات الوقائية والاحترازية اللازم تطبيقها، كذلك تنفيذ جميع تعليمات وزارة الصحة فى هذا الشأن.