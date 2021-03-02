الحج السعودية تضع شروط جديدة لأداء الفريضة هذا العام والمشاركة في الموسم

الحج هذا العام تختلف شروطه اختلاف كبير عن الأعوام الماضية، وذلك لوجود نية لدى السلطات السعودية أصافة شرط جديد لشروط الحج، ولكن هذا الشرط الجديد يختلف عن الشروط السابقة للحج والتي كانت تتعلق بالأموال والماديات، لكن شرط الحج الذي تريد السلطات السعودية إضافته يتعلق بلقاح وعلاج كوفيد 19.

وزير الصحة وشرط الحج الجديد

فقد وجه الدكتور توفيق الربيعة وزير الصحة بالمملكة العربية السعودية، بوضع شرط جديد وإضافته لشروط القبول والمشاركة في موسم الحج هذا العام، وهو تلقي علاج ولقاح كورونا أو كوفيد 19، بل اعتباره الاعتبار الرئيسي للمشاركة في موسم الحج هذا العام.

وأضاف وزير الصحة السعودية توفيق الربيعه، وذلك في تعميم له مساء امس الاثنين “عليكم من الآن الإعداد المبكر لتوفير وتامين القوى العاملة اللازمة لتشغيل المرافق الصحية في مكة المكرمة والمشاعر المقدسة والمدينة المنورة ومنافذ دخول الحجاج، لموسم الحج للعام الحالي، وتكوين لجنة لقاحات كورونا للمشاركين في موسم الحج والعمرة، وعليه اعتمدوا إلزامية أخذ لقاح كورونا للراغبين في المشاركة، إذ إنه أحد اشتراطات المشاركة في موسم الحج”.

أين سيأخذ الحج اللقاح من اجل الحج

وحتى الآن لم يوضح السيد وزير الصحة من هم الحجاج الذين يشترط عليهم الحصول أوأخذ لقاح الكورونا، وهل لقاح الكورونا هذا يشترط حصول لقاح الكورونا للحجاج في بلادهم قبل المشاركة في موسم الحج هذا العام، أمان المملكة العربية السعودية هي التي ستقوم بتوفير اللقاح بالمملكة العربية السعودية للحجاج فور دخولهم أراضي المملكة.

المسموح لهم بالمشاركة في الموسم هذا العام

كذلك لم يكشف وزير الصحة أو السلطات السعودية حتى الآن هل الحج سيفتح لجميع الدول أم انه سيقتصر على الموجودين داخل المملكة فقط مثل العام الماضي، حيث اقتصر الحج العام الماضي فقط على المسلمين الموجودين داخل المملكة العربية السعودية من جميع الجنسيات وجميع الدول.

الجدير بالذكر أن الحج يعتبر مصدر من مصادر الدخل القومي السعودي ويمثل مصدر من مصادر الاقتصاد بالمملكة العربية السعودية، وتأثر أعداد المشاركين في موسم الحج العام الماضي مما اثر في الاقتصاد السعودي.

يذكر أيضا أن الحج هو فريضة من فرائض الإسلام وانه واجب على كل مسلم استطاع الحج