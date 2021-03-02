جدة - نرمين السيد - ووفقًا لوكالة "فرانس برس"، اجتاحت عناصر من تنظيم داعش مدينة ديكوا واقتحموا قاعدة عسكرية وأحرقوا مركزًا إغاثيًا للأمم المتحدة بالكامل. وقالت مصادر لـ الوكالة إن إرهابيى التنظيم فى غرب إفريقيا، شنوا هجومًا آخر على المعسكر الكبير، بالتزامن إحراق المركز الإغاثى. وأفاد المصدر بعدم وجود إصابات بين الموظفين المحتجزين حتى الآن، مشيرًا إلى أن الجيش النيجيرى أرسل تعزيزات من بلدة مارتى الواقعة على بعد 40 كيلومترًا لفك الحصار.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر مسلحون يحرقون مركزا لـ الأمم المتحدة فى نيجيريا .. ويحاصرون 25 موظفا على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.