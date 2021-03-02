استطلاع : عودة قوية محتملة لـ ترامب فى 2024

جدة - نرمين السيد - ووفقًا لـ "سكاى نيوز عربية"، أكد الاستطلاع أن 52% من الناخبين الجمهوريين يدعمون ترامب، الذى أعلن أمس الأول الأحد، أنه من الممكن أن يعود فى عام 2024، بعد خسارته أمام الرئيس الحالى جو بايدن فى السباق الرئاسى الذى أجرِىَ خلال نوفمبر الماضى.

وأشار الاستطلاع إلى أن ترامب لديه فرصة كبيرة فى الترشح للانتخابات المقبلة عن حزبه، فيما حظى نائبه السابق مايك بنس بنسبة دعم تبلغ 18%، كما احتلت احتلت السفيرة الأمريكية السابقة لدى الأمم المتحدة نيكى هالى المرتبة الثالثة بنسبة تأييد تبلغ 7%.

ويعنى ذلك أنه إذا لم يترشح ترامب للانتخابات الرئاسية الأمريكية فى 2024 فإن مايك بنس هو الأوفر حظا بدعم الجمهوريين، حيث قال 41% من الناخبين الذين شملهم الاستطلاع، إنهم يفضلون بنس، مرشحًا إذا لم يكن اسم ترامب على ورقة الاقتراع.