تداول نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي فيديوهات لغرق مدينة تطوان شمال المغرب، بسبب الأمطار الغزيرة.
وانتشر هاشتاج "تطوان_تغرق" على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث تبادلوا الفيديوهات والصور لغرق الشوارع بالمياه بالمدينة.
وذكرت وسائل إعلام مغربية، أن مياه الأمطار تسبب في انهيار جدران بعض المؤسسات في المدينة، بالإضافة إلى غرق الشوارع بالمياه.
وأشارت الصحف إلى تسبب مياه الأمطار في غرق العديد من المنازل، وجرف بعض السيارات.
ويظهر في شرائط الفيديو المنتشرة على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" غرق غالبية شوارع المدينة بمياه الأمطار.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر تطوان تغرق.. كوارث في مدينة مغربية بسبب الأمطار.. فيديو على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع صدى البلد وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.